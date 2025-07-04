В оточенні Путіна паніка: Кремль у глухому куті через брак грошей

Під час економічного форуму у Росії представники влади визнали серйозні проблеми. Володимир Путін заявив, що скорочуватиме воєнні видатки, але при цьому хоче далі воювати.

Очільник Кремля вже давно залякав своїх людей. Як зауважив 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, ще з 2022 року їм заборонили вживати слово "війна".

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Путін у глухому куті

"Оточення російського диктатора впадає в паніку. У Росії люди настільки залякані, що навіть найвища вертикаль влади боїться щось сказати", – додав Ігор Ліпсіц.

Лише після того, як Путін сказав про скорочення витрат, про це заговорили інші чиновники. До того вони вдавали, що все нібито гаразд. Така поведінка виглядає комічно.

Економіка справді у важкому становищі. Всі найгірші прогнози вже збуваються. Люди в оточенні Путіна бояться, що економіка обвалиться, а провину за це покладуть на них,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

Тому вони намагаються завчасно щось зробити. Скорочувати воєнні видатки дуже страшно, бо тоді військові прийдуть до Путіна й скажуть, що відмовляються воювати. З іншого боку, диктатор розуміє, що більше не може давати своїй армії стільки, скільки вона вимагає.

Доходи бюджету формують податки. Зараз з ними дуже важко, прибутки російських компаній серйозно зменшились. Галузі, які пов'язані з нафтою та газом, не є такими прибутковими й не можуть забезпечити достатню кількість грошей у бюджет.

Скоріш за все, зараз Путін спробує скоротити найменш важливі види воєнних витрат. Якщо не вдасться, то доведеться зменшити витрати на цивільний сектор. Навряд чи це сподобається росіянам, які й так незадоволені станом справ.

Виглядає так, що воювати стає дуже дорого, а не воювати – Путін боїться. Тому він і опинився у глухому куті та не знає як з нього вийти,

– підсумував Ліпсіц.

До слова, 3 липня Володимир Путін поспілкувався телефонном з президентом США Дональдом Трампом. У Росії це назвали "новою главою" у взаєминах з Америкою. Розмову охарактеризували як "ділову та конкретну" та додали, що президенти "були на одній хвилі".