Як зекономити на опаленні до 50%: програма "Енергодім"

Опалення це одна з найдорожчих комунальних послуг, яку споживають українці. Особливо, якщо йдеться про централізоване постачання.

Переваги програми "Енергодім"

Участь ОСББ в програмі "Енергодім" дає змогу мешканцям багатоквартирних будинків досягати значної економії енергії, тобто заощаджувати кошти, без втрати комфорту. Зокрема цієї зими учасники програми можуть зекономити до 50% вартості опалення, заявив директор фонду ефективності Єгор Фаренюк, передає 24 Канал.

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Єгор Фаренюк Директор Фонду енергоефективності Енергонезалежність однозначно має бути стратегічною ціллю розвитку сучасної України. Наразі для нашої держави енергетична незалежність – це питання національної безпеки. Створення умов для здатності кожного будинку мінімізувати споживання ресурсів і забезпечувати власні потреби в енергії самостійно — можливість зробити енергонезалежною всю країну

Фаренюк нагадав, що з самого початку повномасштабної війни Фонд енергоефективності зіштовхнувся з низкою викликів, зокрема не поповнювався статутний капітал, банки заморозили кредитування ОСББ, Відповідно було призупинено приймання заявок для участі в програмі "Енергодім" за обома пакетами, у межах яких компенсувалося від 50% до 70% вартості проєктів.

Станом на зараз, подати заяву на участь програмі дуже просто:

ОСББ разом і заявкою на участь, має подати до Фонду витяг з протоколу загальних зборів, енергетичний сертифікат будівлі та матеріали фотофіксації. Разом із заявкою про завершення робіт надаються копії актів приймання виконаних будівельних робіт, енергетичний сертифікат будівлі (виготовлений після реалізації заходів), звіт за результатами перевірки впровадження проєкту з фотофіксацією і паспорт обладнання.

Вигода для ОСББ від участі у програмі

Сергій Мамедов – голова правління Глобус Банку нагадує, що учасники програми "Енергодім" мають змогу отримати беззаставний кредит без початкового внеску під 16% терміном на 5 років. При цому, завдяки компенсаторним програмам позичальники зменшать свої витрати, повідомляє 24 Канал.

За словами Мамедова,, наступного року може бути оформлено не менше 300 енергокредитів на загальну суму понад 500 мільйонів гривень, Більшість з яких припаде саме на ті регіони, де діятимуть партнерські програми з відшкодування.

Сергій Мамедов Голова правління Глобус Банку ОСББ може отримати компенсацію до 70% витрат лише після проведення енергомодернізації. Банківський кредит дає змогу почати роботи вже наступного дня після отримання коштів. А компенсаторні програми від органів місцевої влади спрямовані якраз на те, щоб суттєво зменшити відсоткове навантаження на позичальника

Головною перевагою енергокредиту, банкір називає те, що банк надає "живі" гроші на проведення необхідних робіт буквально з наступного дня після оформлення кредиту. Саме тому, на думку Мамедова, у 2024 році кредитування ОСББ за програмою "Енергодім" може стати одним із ключових напрямків.