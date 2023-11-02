Якими будуть ціни

Відповідно до даних Держстату, споживчі ціни повернулися до збільшення на 0,5%.У серпні цей показник становив 1,4%, у липні – 0,6%.

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Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетів мирного часу – з початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи й далі сповільнювалися – до 7,1% (з 8,6% у попередньому місяці),

– повідомляють у Мінекономіки

Зростання цін восени пояснюється сезонністю. Проте, варто зазначити, що на деяку продукцію вартість не збільшувалася, а, навіть, навпаки. Йдеться про продовольчі товари, врожай яких був більшим ніж очікувалося.

Як вплине інфляція на ціни

Споживчий ринок сильно змінився під впливом військових дій. Завдяки стабілізаційним діям, інфляція почала сповільнюватись, відповідно, ціни залишаються більш-менш стабільними.

Надалі динаміка споживчих цін залежатиме передусім від можливості значних змін, у тому числі форс-мажорної природи, у тих умовах функціонування економіки, що склалися. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їх рівня, зважаючи, що прояв сезонності не порушений, високо ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років,

– вважають у Мінекономіки

Найближчим часом очікувати збільшення вартості продуктів не варто. Однак, у 2024 році значне зростання цін можливе, оскільки рівень інфляції буде підвищуватись.