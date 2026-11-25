Жорсткі торговельні війни та нові мита змушують світових автовиробників кардинально змінювати правила гри. Поки одні мільярдери рятують свій бізнес від збитків, інші агресивно скуповують їхні активи.

Що сталося на європейському авторинку та чому ця угода вигідна китайцям

Китайський виробник електрокарів BYD веде переговори про поглинання заводу Ineos Automotive у французькому місті Амбах. Британський мільярдер Джим Реткліфф змушений перенести виробництво своїх позашляховиків до США, щоб уникнути нових торговельних мит, про що пише Bloomberg.

Компанія BYD продовжує агресивну експансію в Європі на тлі жорсткої цінової війни на внутрішньому ринку Китаю. Виробник уже будує потужності в Угорщині та планує створювати автомобілі спеціально для європейських водіїв. Захоплення колишнього заводу Smart у Франції дозволить китайцям ще швидше наповнити ринок своїми доступними електрокарами та гібридами.

Як тарифи Трампа вдарили по бізнесу Реткліффа

Для британського мільярдера автомобільний бізнес виявився надто дорогим задоволенням. Хвиля нових тарифів від Дональда Трампа накрила компанію Ineos саме в той момент, коли вона намагалася вийти на прибутковість. Тепер бренд шукає майданчики у США, своєму найбільшому ринку, щоб розпочати там виробництво до 2028 року.

Важливо! Попри стрімке зростання продажів, китайська експансія стикається з юридичними перепонами. Минулого тижня нідерландський суд тимчасово заборонив BYD продавати свій позашляховик Ti7 на території Євросоюзу. Причиною стала надто разюча схожість китайської моделі з культовим Defender від Jaguar Land Rover. Цікаво, що саме відмова Jaguar від випуску класичного Defender свого часу надихнула Реткліффа створити власний позашляховик Grenadier.

Тим часом Європейський Союз посилює захист власного автомобільного ринку від іноземного імпорту. Обмеження Брюсселя торкнуться низки торговельних партнерів, але не зачеплять Україну.