Скільки китайських авто дозволять ввезти до ЄС

Європейська комісія офіційно запровадила тимчасові квоти на імпорт окремих категорій нових гібридних автомобілів, пише Bloomberg.

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Згідно з регламентом, опублікованим 24 листопада, жорсткі обмеження почнуть діяти вже з 1 грудня 2026 року і триватимуть щонайменше до 18 червня 2027 року – загалом 200 календарних днів.

Головною мішенню нових правил є Пекін. У період дії квот до ЄС дозволять ввезти не більше ніж 191 780 гібридних автомобілів китайського походження.

У документі зазначається, що обмеження запроваджують через різке збільшення імпорту. Єврокомісія вважає, що подальше зростання постачань дешевших автомобілів може завдати серйозної шкоди європейським виробникам:

скоротити їхні продажі;

зменшити частку ринку;

вдарити по прибутках компаній.

Відтак імпорт понад установлену квоту не дозволятиметься. Тобто після вичерпання ліміту нові партії гібридних автомобілів не зможуть потрапити на ринок ЄС.

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Які ще країни опинилися під ударом

Квоти стосуватимуться не лише китайських виробників. Під обмеження потрапили й інші великі торговельні партнери Євросоюзу.

На найближчі пів року імпорт гібридів обмежать такими квотами:

Японія – 170 889 автомобілів;

Туреччина – 126 320 автомобілів;

Велика Британія – 105 402 автомобілі;

Південна Корея – 67 924 автомобілі;

США – 18 482 автомобілі.

Водночас обмеження не поширюються на країни Європейської економічної зони, Україну, Кенію та низку інших країн, що розвиваються. Винятки визначені безпосередньо в регламенті.

Зауважте! Нинішні квоти є тимчасовими. Вони діятимуть, поки Єврокомісія проводить розслідування щодо імпорту гібридних автомобілів, яке згодом може перетворитися на багаторічні санкції. Попередньо захисні заходи можуть діяти чотири роки. При цьому квоту планують збільшувати на 6% кожні 12 місяців.

Нагадаємо, окрім автомобілів, Єврокомісія розпочала розслідування щодо різкого збільшення імпорту композитних смол і скловолокна, значна частина якого надходить з Китаю. За рік постачання цих товарів зросли на 25%, тому Брюссель розглядає можливість запровадження квот або додаткових мит.