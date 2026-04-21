Оборудка на 50 мільйонів: у Польщі викрили одну з найбільших схем експорту до Росії
- У Польщі виявили схему постачання елітних автомобілів до Росії, що порушувала санкції ЄС, з участю білоруських громадян.
- Сума незаконного експорту становила понад 49 мільйонів злотих, а за це компанію оштрафували на 20 мільйонів злотих, або близько 5,5 мільйона доларів.
У Польщі викрили одну з найбільших схем постачання елітних автомобілів до Росії в обхід санкцій. На місцевого продавця наклали штраф за незаконний експорт до країни-агресорки.
Яку схему викрили у Польщі?
Сума штрафу сягнула 20 мільйонів злотих, що складає приблизно 5,5 мільйона доларів, пише Bloomberg.
У податковій повідомили, що компанію звинувачують в умисному порушенні санкцій Європейського Союзу шляхом продажу елітних автівок до Росії.
За даними служби, фірма розташована на південному сході Польщі. Нею керували громадяни Білорусі.
Вони придумали схему, за якою протягом 2022 – 2023 років купували дорогі автомобілі в Західній Європі, а потім експортували їх до Росії. Постачання відбувалося через три країни:
- Польщу;
- Литву;
- та Білорусь.
Загалом у незаконній схемі в обхід санкцій фігурували 100 автомобілів загальною вартістю понад 49 мільйонів злотих.
До Росії везли елітні автівки таких відомих виробників:
- Mercedes-Benz;
- BMW;
- Lamborghini;
- Audi;
- Porsche;
- та Bentley.
Це один з найбільших випадків такого роду в Польщі,
– розповіли в податковій службі.
Важливо! Останнім часом Варшава посилила боротьбу з компаніями, які продовжують торгувати з Москвою в обхід санкцій ЄС. Йдеться не лише про автомобілі, а й про продаж добрив, деревини, предметів розкоші та тракторів.
Чому експорт автівок в Росію заборонений?
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Євросоюз увів пакет санкцій проти Росії. У ньому заборонили продаж до країни-агресорки предметів розкоші та дорогих автомобілів.
Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС та набуло чинності у березні 2022 року.
Резидентам країн ЄС забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, певний перелік предметів розкоші вартістю понад 300 євро будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії,
– йшлося у рішенні.
Зокрема, заборона стосувалася експорту автомобілів дорожчих за 50 тисяч євро.
Зауважте! Також санкції запровадили на постачання до Росії яхт та літаків вартістю понад 50 тисяч євро, та мотоциклів понад 5 тисяч євро.
Як обходять санкції ЄС?
Це далеко не перший випадок експорту підсанкційних товарів до Росії. Зокрема, видання Financial Times з’ясувало, що російські контрабандисти продовжують знаходити шляхи для ввезення розкішних автомобілів із Європи, попри санкції ЄС. За свої послуги вони беруть десятки тисяч євро, фактично перетворюючи обхід обмежень на прибутковий бізнес.
Зокрема, на російському сайті Auto.ru журналісти у 2024 році виявили понад 50 преміальних авто з помітною націнкою, які походять із 25 німецьких автосалонів.
За даними розслідування, щонайменше п’ять російських компаній тоді були причетні до нелегального імпорту автомобілів із Європи. Зазвичай такі постачання маскують: у документах вказують, що авто нібито прямують до третьої країни, хоча фактично вони потрапляють до Росії.