Оборудка на 50 мільйонів: у Польщі викрили одну з найбільших схем експорту до Росії

У Польщі викрили одну з найбільших схем постачання елітних автомобілів до Росії в обхід санкцій. На місцевого продавця наклали штраф за незаконний експорт до країни-агресорки.

Яку схему викрили у Польщі?

Сума штрафу сягнула 20 мільйонів злотих, що складає приблизно 5,5 мільйона доларів, пише Bloomberg.

У податковій повідомили, що компанію звинувачують в умисному порушенні санкцій Європейського Союзу шляхом продажу елітних автівок до Росії.

За даними служби, фірма розташована на південному сході Польщі. Нею керували громадяни Білорусі.

Вони придумали схему, за якою протягом 2022 – 2023 років купували дорогі автомобілі в Західній Європі, а потім експортували їх до Росії. Постачання відбувалося через три країни:

Польщу;

Литву;

та Білорусь.

Загалом у незаконній схемі в обхід санкцій фігурували 100 автомобілів загальною вартістю понад 49 мільйонів злотих.

До Росії везли елітні автівки таких відомих виробників:

Mercedes-Benz;

BMW;

Lamborghini;

Audi;

Porsche;

та Bentley.

Це один з найбільших випадків такого роду в Польщі,

– розповіли в податковій службі.

Важливо! Останнім часом Варшава посилила боротьбу з компаніями, які продовжують торгувати з Москвою в обхід санкцій ЄС. Йдеться не лише про автомобілі, а й про продаж добрив, деревини, предметів розкоші та тракторів.

Чому експорт автівок в Росію заборонений?

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Євросоюз увів пакет санкцій проти Росії. У ньому заборонили продаж до країни-агресорки предметів розкоші та дорогих автомобілів.

Відповідне рішення було опубліковане в Офіційному журналі ЄС та набуло чинності у березні 2022 року.

Резидентам країн ЄС забороняється продавати, постачати, передавати чи експортувати, прямо чи опосередковано, певний перелік предметів розкоші вартістю понад 300 євро будь-якій фізичній чи юридичній особі, організації чи органу в Росії або для використання в Росії,

– йшлося у рішенні.

Зокрема, заборона стосувалася експорту автомобілів дорожчих за 50 тисяч євро.

Зауважте! Також санкції запровадили на постачання до Росії яхт та літаків вартістю понад 50 тисяч євро, та мотоциклів понад 5 тисяч євро.

Як обходять санкції ЄС?