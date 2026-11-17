Напруга між Китаєм та ЄС зростає через нові експортні обмеження. У Пекіні дали зрозуміти, що це може мати для Європи зворотний ефект і загострити торгівельні відносини між країнами.

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Китайський дипломат Цюй Сюнь розкритикував обмеження на постачання обладнання для виробництва чипів до його країни та попередив, що Пекін готовий завдати удару у відповідь, обмеживши передачу власних розробок, пише Reuters.

Річ у тім, що Нідерланди ще з 2019 року обмежують експорт до Китаю передового обладнання для виробництва напівпровідників, яке випускає компанія ASML.

Водночас США домагаються від союзників додаткових обмежень, зокрема на постачання менш сучасного обладнання. Вашингтон прагне не допустити, щоб Китай отримував технології для виробництва нових чипів.

Китайський дипломат закликав Євросоюз самостійно визначати свою торгівельну політику.

Ми хочемо, щоб Європейський Союз ухвалював власні рішення, а не виконував вказівки інших,

– заявив Цюй Сюнь.

Дипломат також розкритикував побоювання Європи щодо Китаю.

Європа забороняє це, тому що боїться, що Китай викраде її технології. Якщо Європа мислить таким чином, Китай теж так мислитиме,

– попередив він.

В ASML коментувати заяви китайського представника відмовилися.

Що відомо про конфлікт між країнами

Суперечка навколо обладнання для виробництва чипів виникла на тлі ширших торгівельних розбіжностей між ЄС і Китаєм.

У жовтні сторони вже домовился про квоти на експорт китайських гібридних автомобілів до ЄС. Наступного року комісар Євросоюзу Марош Шефчович має продовжити діалог із міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.

Однак напруженість між країнами зберігається через пропозиції Євросоюзу запровадити жорсткі вимоги до виробництва та обмежити володіння активами для іноземних інвесторів.

Китай не прагне захопити європейський ринок. Ми домагаємося справедливого ставлення, заснованого на рівності,

– запевнив китайський дипломат.

При цьому Цюй Сюнь попредив, що Китай здатний витримати погіршення торгівельних відносин, якщо вважатиме, що його компанії зазнають несправедливого ставлення.

Нагадаємо, що Китай уже використовував експортні обмеження як інструмент тиску у торгівельних суперечках із Заходом. Зокрема, Пекін розширював контроль за постачанням рідкісноземельних матеріалів і технологій, важливих для виробництва напівпровідників. Такі кроки викликали занепокоєння в Євросоюзі.