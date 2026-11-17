Почему Пекин выдвинул ультиматум Брюсселю

Китайский дипломат Цюй Сюнь раскритиковал ограничения на поставки оборудования для производства чипов в его страну и предупредил, что Пекин готов нанести ответный удар, ограничив передачу собственных разработок, пишет Reuters.

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Дело в том, что Нидерланды еще с 2019 года ограничивают экспорт в Китай передового оборудования для производства полупроводников, которое выпускает компания ASML.

В то же время США добиваются от союзников дополнительных ограничений, в частности на поставки менее современного оборудования. Вашингтон стремится не допустить, чтобы Китай получал технологии для производства новых чипов.

Китайский дипломат призвал Евросоюз самостоятельно определять свою торговую политику.

Мы хотим, чтобы Европейский Союз принимал собственные решения, а не выполнял указания других– заявил Цюй Сюнь.

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Дипломат также раскритиковал опасения Европы в отношении Китая.

Европа запрещает это, потому что боится, что Китай украдет ее технологии. Если Европа мыслит таким образом, Китай тоже будет мыслить так же– предупредил он.

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В ASML отказались комментировать заявления китайского представителя.

Что известно о конфликте между странами

Спор вокруг оборудования для производства чипов возник на фоне более широких торговых разногласий между ЕС и Китаем.

В октябре стороны уже договорились о квотах на экспорт китайских гибридных автомобилей в ЕС. В следующем году комиссар Евросоюза Марош Шефчович должен продолжить диалог с министром торговли Китая Ван Вэньтао.

Однако напряженность между странами сохраняется из-за предложений Евросоюза ввести жесткие требования к производству и ограничить владение активами для иностранных инвесторов.

Китай не стремится захватить европейский рынок. Мы добиваемся справедливого отношения, основанного на равенстве– заверил китайский дипломат.

При этом Цюй Сюнь предупредил, что Китай способен выдержать ухудшение торговых отношений, если сочтет, что его компании подвергаются несправедливому отношению.

Напомним, что Китай уже применял экспортные ограничения используется в качестве инструмента давления в торговых спорах с Западом. В частности, Пекин расширял контроль над поставками редкоземельных материалов и технологий, важных для производства полупроводников. Такие шаги вызвали беспокойство в Евросоюзе.