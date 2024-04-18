Рівень китайського експорту до Росії знижується: як на це впливають санкції

Китай продовжує співпрацювати з росіянами. Однак, масштаби цієї взаємодії зменшуються.

Чому впав рівень експорту

Завдяки введеним санкціям, Росія стикається зі значними труднощами під час розрахунків, які відбуваються за межами країни. Іноземні банки просто відмовляються оброблювати платежі росіян.

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Фінансові установи остерігаються імовірних вторинних санкцій від США за роботу з Росією. Навіть ті, хто після початку повномасштабної війни продовжував надавати росіянам можливості для проведення операцій, зокрема і Китай. Зараз Пекін, попри свою неоднозначну позицію, обмежує експорт у Росію.

Як впав рівень експорту

Китайські банки відмовляються працювати з росіянами, чому так відбувається, читайте тут

Цьогоріч у березні експорт Китаю до Росії впав майже на 16%, у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Таке падіння відбулося вперше з середини 2022 року.

Скоротився і загальний обсяг російського імпорту протягом березня. У річному вимірі цей показник скоротився на 18%.

У 2023 році товарообіг між Китаєм та Росією сягнув рекордних показників і склав 240 мільярді доларів. Так сталося, завдяки експорту промислового обладнання, електроніки та автомобілів.