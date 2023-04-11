Відновлення експорту електроенергії: чому для України це важливо

Україна відновлює експорт електроенергії до Євросоюзу. Зараз енергосистема у такому стані, що можна продавати електрику за кордон.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, відновлення експорту електроенергії – важливий крок для України.

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Чому Україні важливо зараз продавати електроенергію

Для будь-якої енергосистеми, а особливо такої розвиненої як в Україні, необхідне формування балансу між виробництвом та споживанням електроенергії. На жаль, можливостей фізично зберігати енергію практично немає.

Як наголосив Рябцев, зараз в Україні порівняно низький рівень споживання електроенергії. Тому в операторів є 2 виходи: або обмежувати генерацію, або спрямовувати надлишок електрики на експорт.

8 квітня ухвалили відповідне рішення. Йдеться не про довгострокові чи середньострокові контракти. А про продаж електрики на добових аукціонах. 10 квітня відбувся перший аукціон, де розподілили 350 МВт електроенергії, яку спрямували до Молдови,

– зазначив Рябцев.

Україна може також експортувати електроенергію до Польщі, Словаччини та Румунії, де встановлені відповідні лінії електропередач. Однак можливості досить обмежені – можна буде передавати не більш ніж 800 МВт.

Зараз відомо, що Україна почала експорт електроенергії до Молдови. А вже на черзі перебувають Словаччина та Польща.

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Скільки вийде заробити на експорті електроенергії

У цих країнах ціни на електроенергію значно вищі, тому це дуже добрий заробіток насамперед для державних компаній. Саме за ці кошти вони зможуть відновити частину об'єктів генерації, які були пошкоджені або на яких вже триває ремонт.

Відомо, що з 30 червня по 9 жовтня 2022 року Україна заробила близько 5 мільярдів гривень на експорті електроенергії. Однак зараз складно прогнозувати, скільки тут вийде отримати коштів.

Зараз рано казати про якісь обсяги та суми. По-перше, ціни нижчі, ніж минулого року. По-друге, важливо пам'ятати, що експорт можливий лише тоді, коли забезпечені усі потреби українських споживачів. Тут можна заробити і мільярди, і десятки мільярдів, але давайте спершу заробимо, а потім оцінимо,

– підкреслив Рябцев.

Україна відновлює експорт електроенергії