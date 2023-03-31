Про це 24 Каналу розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він дав три поради, як українцям підготуватися до ймовірного другого етапу "війни з трансформаторами", який Росія може колись почати.
До теми Експерт з енергетики пояснив, що буде зі світлом з настанням тепла
Три поради для українців
Як наголосив Коваленко, насамперед потрібно вчасно сплатити за електроенергію, де б ви не знаходилися. Усі ці кошти одразу йдуть в енергоринок.
Друга порада – особливо важлива. Варто пам'ятати, що війна досі триває. І в кожного з нас є трохи часу, щоб морально та фізично підготуватися до можливого другого етапу "війни з трансформаторами" та організувати власну енергобезпеку.
В нас є трохи часу, щоб підготуватися та подбати про свою енергобезпеку… Зараз гарний період, щоб нормально підготуватися, а не бігти після обстрілу купляти за завищеними цінами павербанки та інші пристрої,
– зауважив Коваленко.
Дивіться розмову з генеральним директором YASNO Сергієм Коваленком на ютубі 24 Каналу
Третя порада – за період весни-літа підготувати квартиру, щоб вона була більш енергоефективною та затримувала більше тепла. Без світла ще можна більш-менш нормально жити, а-от без тепла в умовні -15 – буде непросто.
Це – маленькі поради. Перевірте вікна; гляньте, чи дотягують двері. Це все може зберегти до 30% – 40% тепла в оселі. Не забувайте, що війна продовжується,
– розповів Коваленко.
Чи вистачить Україні електроенергії на найближчі місяці
- Голова правління НЕК "Укренерго" оцінив, яка зараз ситуація в Україні з енергосистемою. Є позитивні новини.
- За його словами, у найближчі пів року в Україні буде цілком достатньо електроенергії, щоб покрити потреби споживачів. Натомість, якщо щось піде не так, Україна завжди зможе імпортувати світло з-за кордону.
- На його думку, весняні та літні місяці, найімовірніше, минуть спокійно. А-от до наступної зими потрібно готуватися. Варто відновити роботу енергоблоків на ТЕС, ГЕС та інших об'єктах, які були пошкоджені, щоб добре пройти наступну зиму.