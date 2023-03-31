Про це 24 Каналу розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він дав три поради, як українцям підготуватися до ймовірного другого етапу "війни з трансформаторами", який Росія може колись почати.

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Три поради для українців

Як наголосив Коваленко, насамперед потрібно вчасно сплатити за електроенергію, де б ви не знаходилися. Усі ці кошти одразу йдуть в енергоринок.

Друга порада – особливо важлива. Варто пам'ятати, що війна досі триває. І в кожного з нас є трохи часу, щоб морально та фізично підготуватися до можливого другого етапу "війни з трансформаторами" та організувати власну енергобезпеку.

В нас є трохи часу, щоб підготуватися та подбати про свою енергобезпеку… Зараз гарний період, щоб нормально підготуватися, а не бігти після обстрілу купляти за завищеними цінами павербанки та інші пристрої,

– зауважив Коваленко.

Дивіться розмову з генеральним директором YASNO Сергієм Коваленком на ютубі 24 Каналу

Третя порада – за період весни-літа підготувати квартиру, щоб вона була більш енергоефективною та затримувала більше тепла. Без світла ще можна більш-менш нормально жити, а-от без тепла в умовні -15 – буде непросто.

Це – маленькі поради. Перевірте вікна; гляньте, чи дотягують двері. Це все може зберегти до 30% – 40% тепла в оселі. Не забувайте, що війна продовжується,

– розповів Коваленко.

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