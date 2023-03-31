Об этом 24 Каналу рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он дал три совета, как украинцам подготовиться к вероятному второму этапу "войны с трансформаторами", который Россия может когда-нибудь начать.

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Три совета для украинцев

Как подчеркнул Коваленко, прежде всего нужно своевременно оплатить электроэнергию, где бы вы ни находились. Все эти средства сразу идут в энергорынок.

Второй совет – особенно важен. Следует помнить, что война продолжается. И у каждого из нас есть немного времени, чтобы морально и физически подготовиться к возможному второму этапу войны с трансформаторами и организовать собственную энергобезопасность.

У нас есть немного времени, чтобы подготовиться и позаботиться о своей энергобезопасности… Сейчас хороший период, чтобы нормально подготовиться, а не бежать после обстрела покупать по завышенным ценам павербанки и другие устройства,

– заметил Коваленко.

Смотрите разговор с генеральным директором YASNO Сергеем Коваленко на ютубе 24 Канала

Третий совет – за период весны-лета подготовить квартиру, чтобы она была более энергоэффективной и задерживала больше тепла. Без света еще можно более или менее нормально жить, а вот без тепла в условных -15 – будет непросто.

Это – маленькие советы. Проверьте окна; посмотрите, дотягивают ли двери. Это все может сохранить до 30% – 40% тепла в доме. Не забывайте, что война продолжается,

– рассказал Коваленко.

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