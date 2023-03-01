Проте експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що ТЕЦ не будуть вимикати, адже йдеться про теплові електростанції, а не про теплоелектроцентраль. Про це він розповів 24 Каналу.

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Суттєво полегшить роботу енергетичної системи

Експерт пояснив, що основним завданням теплових електростанцій є вироблення генерації електричної енергії.

Теплоелектроцентралі в великих містах, дійсно, працюють в основному на забезпечення домогосподарств і суб'єктів господарювання тепловою енергією. Влітку крім гарячої води, у нас немає витрат на теплову енергію. Нею не потрібно забезпечувати споживачів, і це означає, що завантаженість саме ТЕЦ буде зменшуватись,

– наголосив він.

Рябцев зауважив, що це не означає, що буде менше електричної енергії. Тому що основну частку електроенергії виробляють станції іншого типу, а не ТЕЦ.

"На опалення буде спрямовано менше електричної енергії, тому що в великих містах є будинки, в яких немає централізованого теплопостачання, а електрична енергія використовується зокрема і для підтримання комфортних умов проживання", – підкреслив він.

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За його словами, ця складова витрат буде вилучена із загального балансу. І це дуже суттєво полегшить роботу енергетичної системи.

"Єдиним винятком будуть дуже теплі дні, коли, наприклад, електрична енергія буде спрямовуватись на кондиціювання повітря. Але ці піки споживання не будуть порівнювані з піками споживання взимку, коли температура знижувалась нижче 10 градусів Цельсія", – резюмував Геннадій Рябцев.

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