Енергетики повідомляють, що споживання електроенергії, порівняно із суботою, зменшилося. Дефіциту потужності поки не прогнозують.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Яка ситуація в енергосистемі України

Напередодні енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі. Попри це, у місті все ще діють відключення за графіком. Натомість в Одеській області Укренерго зняло обмеження в мережах.

Зазначають, що в енергосистемі нашої держави працюють усі види електростанцій. Водночас імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Ліміти споживання до областей не доводили через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак попереджають, що при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Також наголошують, що на всіх об'єктах Укренерго досі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.

Коли українці зможуть забути про графіки відключень

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що за результатами замірів електроспоживання в регіонах, які провели для визначення змін споживання електроенергії через переміщення людей і підприємств, вдалося встановити, що ситуація стала набагато кращою.

Ліміти для областей найближчим часом не знадобляться взагалі. Однак це можливо за умови відсутності нових атак по енергооб'єктах.

Міністр зауважив, що зараз усі зусилля спрямовані на максимальне відновлення пошкоджених об'єктів до наступного опалювального сезону, а також забезпечення децентралізації виробництва електроенергії за рахунок будівництва нових генеруючих потужностей.