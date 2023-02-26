Энергетики сообщают, что потребление электроэнергии по сравнению с субботой уменьшилось. Дефицит мощности пока не прогнозируют.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Накануне энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе. Тем не менее, в городе все еще действуют отключения по графику. В Одесской области Укрэнерго сняло ограничения в сетях.

Отмечают, что в энергосистеме нашего государства работают все виды электростанций. В то же время, импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах.

Лимиты потребления в области не доводили из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако предупреждают, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Также отмечают, что на всех объектах Укрэнерго до сих пор продолжаются аварийно-восстановительные работы. Из-за масштабности и сложности полученных повреждений восстановление функционирования энергообъектов требует много ресурсов и времени.

Когда украинцы смогут забыть о графиках отключений

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что по результатам замеров электропотребления в регионах, которые провели для определения изменений потребления электроэнергии из-за перемещения людей и предприятий, удалось установить, что ситуация стала намного лучше.

Лимиты для областей в ближайшее время не понадобятся вообще. Однако это возможно при отсутствии новых атак по энергообъектам.

Министр отметил, что сейчас все усилия направлены на максимальное восстановление поврежденных объектов к следующему отопительному сезону, а также обеспечение децентрализации производства электроэнергии за счет строительства новых генерирующих мощностей.