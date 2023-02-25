Украинская энергосистема уже три недели работает без дефицита и даже смогла накопить резервы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Какая ситуация со светом в Украине

Герман Галущенко рассказал, что по результатам замеров электропотребления в регионах, которые провели для определения изменений потребления электроэнергии через перемещение людей и предприятий, удалось установить, что ситуация стала намного лучше.

Я очень надеюсь, что лимиты для областей нам в ближайшее время не понадобятся вообще с точки зрения потребления.

– подчеркнул Галущенко.

Однако это возможно при отсутствии новых атак по энергообъектам.

Министр отметил, что сейчас все усилия направлены на максимальное восстановление поврежденных объектов к следующему отопительному сезону, а также обеспечение децентрализации производства электроэнергии за счет строительства новых генерирующих мощностей.

В то же время о росте тарифов на электроэнергию, Галущенко отметил, что об этом говорить пока рано. Тарифы как таковые могут быть просмотрены только после завершения отопительного сезона и повышение может быть только диверсифицированным, то есть в зависимости от потребления каждого домохозяйства.

Напомним, что с 10 октября по 10 февраля Россия нанесла 14 массированных ракетных ударов по энергообъектам, в результате которых большинство объектов энергосистемы было повреждено, некоторые враг уничтожил. Это привело к тому, что во всех регионах были введены плановые отключения света на период стабилизации энергосети. Однако сейчас в Украине фактически нет плановых отключений света.