Україна вперше продала газ Молдові: як це вплине на ситуацію взимку

Україна зробила перший крок до експорту газу приватного видобутку. До Молдови продали 2 мільйони кубометрів палива. Поки що це невелика партія, але угода відкриває можливість для українських компаній вийти на сусідні ринки.

Україна почала експортувати приватний газ до Молдови

Про економічне значення першої поставки, перспективи експорту та ризики для енергетичної безпеки України в коментарі 24 Каналу розповів американський юрист і політичний стратег Юрій Ванетик.

Перша поставка 2 мільйонів кубометрів газу до Молдови має передусім демонстраційне та комерційне значення. Вона показує, що українські приватні газовидобувні компанії можуть працювати не лише на внутрішньому ринку, а й продавати ресурс за кордон.

Для Молдови це ще один потенційний канал постачання газу. Тоді як для українських виробників це можливість знайти нових покупців, отримувати валютну виручку та розширювати бізнес.

Проте називати цю угоду початком повноцінного газового експорту поки зарано. Обсяг у 2 мільйони кубометрів є невеликим порівняно з потребами українського ринку. Йдеться радше про перший комерційний прецедент, який може стати основою для наступних контрактів.

Юрій Ванетик Американський юрист і політичний стратег Економічне значення полягає не стільки в безпосередніх надходженнях іноземної валюти, скільки у відкритті шляху для приватних інвестицій, ринкової конкуренції та тіснішої інтеграції з європейською торгівлею енергоносіями.

За його словами, щоб експорт став стабільним напрямом бізнесу, Україні потрібні регулярні поставки, конкурентні ціни, передбачувані правила та достатні обсяги власного видобутку.

Чи зможе Україна продавати газ іншим країнам Європи

Молдова може стати першим ринком для розширення експорту українського приватного газу. У перспективі українські виробники потенційно зможуть працювати й з іншими європейськими покупцями.

Україна має для цього певні переваги: розвинену газову галузь, досвідчених операторів, підземні сховища та транскордонну інфраструктуру. Географічна близькість до Молдови також робить цей напрям логічним для перших комерційних угод.

Проте самих ресурсів та інфраструктури недостатньо. Для збільшення експорту потрібні нові інвестиції у видобуток, буріння та розробку родовищ, захист газової інфраструктури, а також надійні маршрути постачання.

Окреме питання – стабільність державної політики. Інвесторам важливо розуміти, за яких умов вони зможуть продавати газ за кордон і чи не зміняться правила в останній момент.

Як зазначає експерт, дозвіл приватним виробникам експортувати до 15% видобутого газу варто розглядати як обмежений політичний експеримент, а не гарантію постійного доступу до зовнішніх ринків.

Ключовою умовою має залишатися наявність реального надлишку газу після забезпечення внутрішніх потреб та необхідних запасів.

Чому експорт газу може бути вигідним Україні

Продаж газу за кордон може принести українським компаніям валютну виручку, а державі – додаткові податкові надходження. Крім того, доступ до зовнішніх ринків створює стимули для приватних виробників вкладати кошти у розробку нових родовищ і збільшення видобутку.

Що ж до геополітики, то якщо Молдова матиме більше варіантів закупівлі газу, її залежність від окремих постачальників зменшуватиметься. Це важливо для регіону, де Росія тривалий час використовувала енергетичну залежність як інструмент політичного тиску.

Для України така торгівля також означає поступову інтеграцію в регіональний енергетичний ринок. Країна може виступати не лише покупцем газу, а й постачальником ресурсу для сусідніх держав.

Водночас не варто переоцінювати економічний ефект першої угоди. Одна поставка не створює повноцінного експортного ринку. Для цього потрібні постійні контракти, достатні обсяги видобутку та конкурентна ціна.

Чи не залишиться Україна без газу через експорт

Найважливіше питання – чи безпечно продавати газ за кордон напередодні зими. Українська енергетична система залишається вразливою через російські атаки на інфраструктуру, можливі перебої з видобутком і транспортуванням, а також ризик додаткової потреби в імпорті.

Тому експортна політика має залежати від реального стану внутрішнього газового балансу. Сам факт наявності приватного видобутку ще не означає, що весь вироблений ресурс можна безпечно продати іншим країнам.

Юрій Ванетик вважає, що уряд має дозволяти експорт лише за результатами перевірених прогнозів видобутку та запасів. При цьому необхідно залишати достатній резерв на опалювальний сезон і передбачити можливість призупинення поставок за кордон, якщо внутрішня ситуація погіршиться.

Насамперед газом мають бути забезпечені домогосподарства, централізоване опалення, критична інфраструктура та важливі промислові підприємства.

Важливо враховувати не лише загальні обсяги газу в країні, а й можливість доставити його до споживачів у разі надзвичайної ситуації.

Енергетичний суверенітет означає свободу експортувати, коли дозволяють умови, і дисципліну припиняти експорт, коли цього вимагає національна безпека,

– наголошує експерт.

До слова, наразі Молдова розглядає можливість придбати в українських постачальників від 10 до 50 мільйонів кубометрів природного газу. Зараз тривають перемовини між сторонами. Обсяг закупівлі залежатиме від погодженої формули ціни та доступності ресурсу. Для урядовців Молдови це спроба зменшити фінансове навантаження на населення країни. Адже з жовтня тарифи зросли на 29%.