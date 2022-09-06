Дуже позитивні зміни: що відбулося з економікою України

У серпні 2022 року український експорт зріс на 25%, а імпорт, навпаки, скоротився. Що вплинуло на це та як вплине ця ситуація на економічну стабільність в Україні, читайте у матеріалі.

Як розповів 24 каналу Олег Гетман, економіст та фахівець Економічної експертної платформи, у серпні відбулися позитивні змінити у динаміці торгового балансу.

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Що змінилося у серпні

Олег Гетман Економіст та фахівець Економічної експертної платформи Імпорт за підсумками серпня впав на 2,3%, а експорт зріс більше ніж на 20%, а це +0,5 мільярда доларів. Тобто баланс експорту та імпорту поступово вирівнюється, а це один із найголовніших чинників, які впливають на валютний ринок.

Відтак, за даними експерта:

в серпні 2022 український експорт зріс на 25% – серед лідерів соняшникова олія і кукурудза. Морський шлях суттєво вплинув на динаміку експорту.

у грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 мільярда доларів, що на 411 мільйонів доларів більше, аніж у липні.

імпорт товарів у серпні скоротився на 2.3%, до 4,41 мільярда доларів.

Як це вплине на стабільність гривні

За словами Олег Гетмана, якщо раніше різниця між експортом та імпортом була –1,5 мільярда доларів, тобто імпорту було значне більше, то на сьогодні, завдяки розблокуванню морського шляху, у нас баланс скоротився до –1 мільярда.

Він далі продовжує скорочуватися. Якщо такий тренд й надалі збережеться, то десь через кілька місяців, ми вийдемо на нульовий баланс. Тобто експорт майже дорівнюватиме імпорту, і це всі підстави для того, щоб гривня залишалася стабільною.

– наголошує економіст.

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Курс гривні восени

Нагадуємо, за інформацією, яку НБУ надав 24 каналу, станом на 1 вересня в Україні надруковано 285 мільярдів гривень.

Експерт Данило Монін, у коментарі 24 каналу, вважає, що готівковий курс гривні стабілізований й у вересні може залишитись на рівні 40 – 41 гривня, про це свідчать процеси, які зараз відбуваються. Офіційний курс НБУ залишиться на рівні 36,57 гривні.

Експерти вважають, що курс гривні з великою ймовірністю може продовжити спадну динаміку до кінця року. Проте все не так однозначно. Існує як мінімум три можливі сценарії розвитку ситуації.

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