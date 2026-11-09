Торгова війна на паузі: Китай продовжив пільги на експорт рідкісноземів

Китай поки не поспішає повертати жорсткі торговельні обмеження проти США. Пекін знову відклав частину експортного контролю, зберігши простір для переговорів із Вашингтоном.

Які обмеження призупинив Китай

Міністерство торгівлі Китаю 9 листопада офіційно відтермінувало запровадження нових експортних обмежень на рідкісноземельні метали до 10 січня, повідомляє Reuters.

Призупинення обмежень буде продовжено ще на два місяці,

– йдеться у короткій заяві відомства.

Пекін запровадив експортний контроль для окремих рідкісноземів у квітні 2025 року, а в жовтні того ж року розширив його. Під нові правила також потрапили:

деякі алмази промислового призначення;

технології виробництва літієвих акумуляторів.

Проте після зустрічі президента Дональда Трампа та глави КНР Сі Цзіньпіна в Південній Кореї в листопаді 2025 року ці заходи призупинили на рік. Тепер Китай продовжив паузу.

Водночас китайське Міністерство торгівлі не пояснило причин нового рішення та не надало додаткових деталей.

Чому Пекін пішов на поступки саме зараз

Продовження паузи для рідкісноземів є частиною ширшого призупинення торговельних контрзаходів і мит проти США. Адже наразі Китай і Вашингтон намагаються домовитися про довгострокову угоду.

Саме рідкісноземи залишаються одним із важелів впливу Пекіна в цих переговорах. Ці метали потрібні для виробництва:

електромобілів;

промислового обладнання;

оборонної техніки тощо.

Раніше Білий дім заявляв, що Китай видаватиме загальні експортні ліцензії на низку критично важливих матеріалів "в інтересах американських кінцевих споживачів і їхніх постачальників у всьому світі".

Зауважте! Такий крок Пекіна є прямою підготовкою до саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який пройде наприкінці місяця у Шеньчжені. Очікується, що саме там Трамп проведе особисті переговори з Сі.

Нагадаємо, попри торговельне перемир’я між США та Китаєм, Пекін не повернув постачання рідкісноземів до попереднього рівня. За даними митниці, у першому півріччі 2026 року їхній експорт до США був приблизно на 20% нижчим, ніж у середньому у 2022 – 2024 роках.