Росія втрачає на експорті: українські дрони змусили Казахстан піти в обхід Москви
- Українські дрони атакували морський порт Новоросійськ, пошкодивши нафтову інфраструктуру.
- Казахстан після цього вирішив експортувати нафту до Китаю напряму, уникнувши транзиту через Росію.
Українські дрони завдали ударів по морському порту Новоросійськ, у результаті чого постраждала інфраструктура для відвантаження нафти. Після цього Казахстан вирішив експортувати сировину до Китаю напряму, в обхід Росії.
Чому Казахстан постачатиме нафту напряму?
Перші 50 тисяч тонн сирої нафти до Китаю безпосередньо з великого родовища Кашаган поставлять у грудні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
На такий крок Казахстан пішов після того, як українські дрони пошкодили термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Чорному морі.
Сиру нафту постачатимуть через трубопровід "Атасу-Алашанькоу" компанії, які займаються видобутком нафти на родовищі Кашаган:
близько 30 тисяч тонн експортуватиме китайська фірма;
ще 20 тисяч тонн – японська компанія.
У Міністерстві енергетики Казахстану підтвердили, що наразі шукають додаткові маршрути для транспортування каспійської нафти через пошкодження на морському терміналі у Новоросійську.
Міністерство, разом із виробниками, працює над перерозподілом обсягів та інтенсифікацією використання альтернативних маршрутів,
– повідомили у відомстві.
Зауважте! Раніше нафта з Кашагану зазвичай експортувалася переважно до термінала в російському порту Новоросійськ для подальшого транспортування.
Що відомо про атаку на нафтовий термінал?
Раніше Каспійський трубопровідний консорціум, до складу акціонерів якого входять російські, казахські та американські компанії, змушений був скоротити експорт нафти, пише Reuters.
Це сталося після атаки українських дронів на нафтовий термінал у Новоросійську Краснодарського краю, який є головним маршрутом для експорту нафти з Росії й Казахстану.
У результаті ударів було пошкоджене ключове обладнання для завантаження нафти. У результаті в КТК залишився лише один з трьох виносних причальних пристроїв для відвантаження:
- швартовий пункт SPM 2 досі пошкоджений після попередніх атак.
- пункт SPM 3 перебуває з 12 листопада на ремонті, який може тривати до двох місяців.
Важливо! За інформацією джерел в галузі, через атаки дронів експорт консорціуму КТК зменшився вдвічі. Казахстан навіть звернувся до України із закликом припинити удари по Чорноморському терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).
Яких ще ударів завдала Україна?
Також 29 листопада масштабна пожежа спалахнула на Афіпському НПЗ у Краснодарському краї після успішної атаки українських дронів. За повідомленнями, вогонь охопив близько 250 квадратних метрів, пошкодивши частину технічного обладнання на території підприємства.
Через кілька днів, у ніч проти 2 грудня, безпілотники атакували нафтобазу "Орелнафтопродукт" у Лівнах Орловської області, де, за повідомленнями місцевих мешканців, зайнялися щонайменше два резервуари.
Окрім того, українські військові успішно атакували два підсанкційні танкери Росії Kairos та Virat. За даними джерел у СБУ, обидва судна були уражені морськими дронами Sea Baby, внаслідок чого отримали критичні пошкодження і фактично виведені з експлуатації.