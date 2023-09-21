Росія ввела обмеження на експорт дизеля та бензину: причини паніки Кремля

Ціни на пальне в Росії нестабільні. Щобільше, громадяни країни-агресорки свідчать про відсутність палива у деяких регіонах.

Обмеження експорту палива з Росії

Російські ЗМІ повідомляють про заборону експорту пального та дизеля, ці дії, начебто, мають стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку та знизити ціну для споживачів.

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Однак, однозначно сприймати цю заяву не можна. Зростання біржової вартості бензину, однозначно, завдало збитків російським постачальникам.

До того ж раніше, аби стабілізувати ситуацію на паливному ринку, уряд Росії ввів щоденний моніторинг масштабів закупівель палива для потреб сільгоспвиробників. При цьому, якщо комісія вирішить, що вказані об'єми використаної сировини завищені, витрати потрібно буде скорегувати. Також були сильно збільшені нормативи постачання палива та бензину на біржу

Реальні причини обмеження експорту

Попри усі намагання Росії приховати реальну ситуацію, в державі-агресорці явно не вистачає палива. Олег Пендзин – виконавчий директор Економічного дискусійного клубу пояснив у ефірі 24 Каналу, через які причини нафтова держава не може себе забезпечити.

Чому, на думку Пендзина, в Росії немає палива: