Україна може стати експортером газу найближчим часом

У Нафтогазі заявили, що Україна має прагнути стати експортером газу. Основним ринком може стати європейський.

Україна може експортувати газ

Очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов наголосив, що Україна має прагнути стати експортером природного газу на міжнародні ринки.

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Олексій Чернишов Очільник "Нафтогазу" Україна має стати експортером газу. Мораторій на експорт, який діє зараз, має певний сенс. В країні йде війна, будь-що може трапитись і ми не можемо це не враховувати.

Тож у планах "Нафтогазу" справді є початок експорту власного газу. Україна має запаси газу понад 1 трильйона кубометрів, що є третім найбільшим показником в Європі.

Поклади розташовані в Дніпро-Донецькому басейні, тобто між річками Дніпро та Донець. Це територія, де дуже багато газу. Стратегічно Україна має прагнути стати експортером газу. А для цього знадобиться газотранспортна система,

– сказав він.

Також Чернишов заявляв, що, аби залучити інвестиції в енергетику, варто лібералізувати ринок газу.