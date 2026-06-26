У Кремлі такого не очікували: найбільший покупець деревини відвертається від Росії

Після втрати європейського ринку російська лісова промисловість отримала новий удар. Китай, який є найбільшим покупцем пиломатеріалів Росії, різко скоротив їхній імпорт.

Чому Китай відвертається від Росії

У період із січня по квітень 2026 року експорт деревини із Росії до Китаю скоротився на 30% у річному вимірі – до 2,6 мільйона кубометрів, пишуть російські "Відомості".

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Тоді як ще у 2025 році майже половина всього експорту російських пиломатеріалів йшла саме до Китаю. Країна імпортувала 11,2 мільйона кубометрів лісу.

Головною причиною різкого скорочення закупівель стала криза в будівельній галузі Китаю. За даними Національного бюро статистики, продажі нерухомості в країні торік впали на 9,5%, сягнувши найнижчого рівня з 2009 року.

Водночас скрутна ситуація склалася не лишу у торгівлі з Китаєм. Поставки російських пиломатеріалів знизилися й до інших азійських країн:

до Японії – на 19%;

до Південної Кореї – на 18%.

За прогнозом аналітиків Strategy Partners, експорт деревини із Росії цього року може впасти ще на 7 – 10%.

Як це б'є по російській промисловості

Лісова галузь є однією з найбільших експортно орієнтованих у Росії. До повномасштабної війни країна входила до числа головних постачальників деревини, а понад половина вироблених пиломатеріалів відправлялася за кордон.

Водночас вона однією з перших постраждала від західних санкцій. Уже у квітні 2022 року ЄС заборонив імпорт російської деревини.

Це одразу вдарило по виробництву. Якщо у 2021 році чистий прибуток галузі становив 24,3 мільярда рублів, то до 2024 року підприємства накопичили збитки у 11,1 мільярда рублів. Кожна друга компанія лісової галузі торік стала збитковою.

За оцінками Інституту економіки Сибірського відділення Російської академії наук, лісова промисловість опинилася на порозі системної кризи, на подолання якої знадобитьсяне один рік.

Тож, попри заяви російської влади, що промисловість витримала удар санкцій, цивільні галузі занепадають одна за одною.

Нагадаємо, попри санкції, Росія намагається знайти обхідні шляхи для експорту деревини в Європу. Зокрема, організувала схему постачання лісі під виглядом будматеріалів з Естонії та інших країн Балтії до Великої Британії.