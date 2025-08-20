Як завозять російську деревину до Великої Британії?

Австралійська компанія Source Certain встановила, що до Сполученого Королівства російський ліс потрапляє під виглядом будматеріалів з Естонії та інших країн Балтії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дослідники проаналізували особливості атомної структури деревини. Адже в різних регіонах вона має різні ізотопи.

Це як внутрішній штрихкод. Те, що зафіксоване, напряму відображає місце, де воно виросло,

– пояснив засновник Source Certain Кемерон Скаддінг.

Проаналізувавши понад 3 000 зразків деревини, яка використовується у будівельній галузі Великої Британії, компанія виявила понад 10% варіантів іншого походження, ніж запевняли постачальники. З цих фейкових зразків три чверті деревини були з Росії.

Або імпортери свідомо це знають і ігнорують, або ж просто не знають,

– додав Скаддінг.

Він зазначив, що методи маскування російського лісу під настільки витончені, що навіть великі покупці потрапляють на гачок і купують незаконний ліс.

Однак, дослідник відмовився називати будівельні компанії, які придбали підсанкціний ліс, адже вони хочуть вирішити цю проблему.

Це настільки глибоко вкорінене в нашому ланцюгу постачання, що фактично це стосується кожного будівельника,

– наголосила Дів’я Сешамані з Greensphere Capital.

Важливо! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та Велика Британія заборонили ввозити російську та білоруську деревину й фанеру. Однак це викликало бум контрабанди. За підрахунками неурядової організації Earthsight, після запровадження санкцій під виглядом лісу з Балтії до Європи завезли російської деревини майже на 1,5 мільярда фунтів. А оскільки ліс в Росії належить державі, то доходи від його продажу прямо фінансують війну в Україні.

