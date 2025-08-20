Як завозять російську деревину до Великої Британії?
Австралійська компанія Source Certain встановила, що до Сполученого Королівства російський ліс потрапляє під виглядом будматеріалів з Естонії та інших країн Балтії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.
Дослідники проаналізували особливості атомної структури деревини. Адже в різних регіонах вона має різні ізотопи.
Це як внутрішній штрихкод. Те, що зафіксоване, напряму відображає місце, де воно виросло,
– пояснив засновник Source Certain Кемерон Скаддінг.
Проаналізувавши понад 3 000 зразків деревини, яка використовується у будівельній галузі Великої Британії, компанія виявила понад 10% варіантів іншого походження, ніж запевняли постачальники. З цих фейкових зразків три чверті деревини були з Росії.
Або імпортери свідомо це знають і ігнорують, або ж просто не знають,
– додав Скаддінг.
- Він зазначив, що методи маскування російського лісу під настільки витончені, що навіть великі покупці потрапляють на гачок і купують незаконний ліс.
- Однак, дослідник відмовився називати будівельні компанії, які придбали підсанкціний ліс, адже вони хочуть вирішити цю проблему.
Це настільки глибоко вкорінене в нашому ланцюгу постачання, що фактично це стосується кожного будівельника,
– наголосила Дів’я Сешамані з Greensphere Capital.
Важливо! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та Велика Британія заборонили ввозити російську та білоруську деревину й фанеру. Однак це викликало бум контрабанди. За підрахунками неурядової організації Earthsight, після запровадження санкцій під виглядом лісу з Балтії до Європи завезли російської деревини майже на 1,5 мільярда фунтів. А оскільки ліс в Росії належить державі, то доходи від його продажу прямо фінансують війну в Україні.
Як Росія обходить санкції:
Це не перший випадок, коли Росія обходить санкції, запроваджені проти неї за вторгнення в Україну. Розслідування показали, що 7 з 10 найбільших в Росії експортерів березової фанери й надалі постачають деревину до ЄС. Для цього вони використовують такі країни, як Туреччина, Китай, Казахстан.
А нещодавно розвідувальна спільнота InformNapalm встановила, що словацька державна компанія LOTN могла бути причетна до схем обходу обмежень на користь Росії. Як свідчать документи розслідування, у такий спосіб могло постачатися підсанкційне обладнання.
Тим часом продукція з Європи після запровадження санкцій продовжила надходити до Москви. Знову ж використовувалися треті країни. Зокрема, експорт німецьких товарів до Казахстану, Таджикистану, Киргизстану збільшився у кілька разів, адже звідти товари переправлялися до Росії.