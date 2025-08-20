Как завозят российскую древесину в Великобританию?
Австралийская компания Source Certain установила, что в Соединенное Королевство российский лес попадает под видом стройматериалов из Эстонии и других стран Балтии, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.
Исследователи проанализировали особенности атомной структуры древесины. Ведь в разных регионах она имеет различные изотопы.
Это как внутренний штрихкод. То, что зафиксировано, напрямую отражает место, где оно выросло,
– объяснил основатель Source Certain Кэмерон Скаддинг.
Проанализировав более 3 000 образцов древесины, которая используется в строительной отрасли Великобритании, компания обнаружила более 10% вариантов другого происхождения, чем уверяли поставщики. Из этих фейковых образцов три четверти древесины были из России.
Или импортеры сознательно это знают и игнорируют, или же просто не знают,
– добавил Скаддинг.
- Он отметил, что методы маскировки российского леса под настолько изощренные, что даже крупные покупатели попадаются на крючок и покупают незаконный лес.
- Однако, исследователь отказался называть строительные компании, которые приобрели подсанкционный лес, ведь они хотят решить эту проблему.
Это настолько глубоко укоренено в нашей цепи поставок, что фактически это касается каждого строителя,
– отметила Дивия Сешамани из Greensphere Capital.
Важно! После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС и Великобритания запретили ввозить российскую и белорусскую древесину и фанеру. Однако это вызвало бум контрабанды. По подсчетам неправительственной организации Earthsight, после введения санкций под видом леса из Балтии в Европу завезли российской древесины почти на 1,5 миллиарда фунтов. А поскольку лес в России принадлежит государству, то доходы от его продажи прямо финансируют войну в Украине.
Как Россия обходит санкции:
- Это не первый случай, когда Россия обходит санкции, введенные против нее за вторжение в Украину. Расследования показали, что 7 из 10 крупнейших в России экспортеров березовой фанеры и в дальнейшем поставляют древесину в ЕС. Для этого они используют такие страны, как Турция, Китай, Казахстан.
- А недавно разведывательное сообщество InformNapalm установило, что словацкая государственная компания LOTN могла быть причастна к схемам обхода ограничений в пользу России. Как свидетельствуют документы расследования, таким образом могло поставляться подсанкционное оборудование.
- Между тем продукция из Европы после введения санкций продолжила поступать в Москву. Опять же использовались третьи страны. В частности, экспорт немецких товаров в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан увеличился в несколько раз, ведь оттуда товары переправлялись в Россию.