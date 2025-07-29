Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Как государственная компания Словакии могла помогать РФ несмотря на санкции?

Сообщество призвало пользователей соцсети Х участвовать в распространении материала, который вышел на платформе United24.

В нем опубликованы документы, свидетельствующие о вероятной причастности словацкой государственной компании LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN (LOTN) к схемам обхода российских санкций.

Расследование основано на слитых российских письмах, в которых говорится об интересе Индии к словацкой компании, имеющей связи с НАТО. Материал вызвал резонанс, поскольку затрагивает потенциальные поставки оборудования в обход международных ограничений как до, так и после полномасштабного вторжения России в Украину.

InformNapalm отмечает: чем шире огласка в словацких и зарубежных медиа, тем больше шансов на прозрачное расследование. Сообщество начало кампанию по обнародованию доказательств, полученных через взломы российских информационных систем, чтобы показать, что участие в серых схемах будет иметь серьезные репутационные последствия.