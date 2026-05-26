Політтехнолог Юрій Подорожній озвучив 24 Каналу, що це більше вигідно для Пекіна. Тому що у такий спосіб китайці збільшуватимуть контроль над російськими регіонами.

"Китай більше зацікавлений у безвізовому режимі. Тому що ми спостерігаємо цілі регіони за Уралом, особливо на Близькому Сході, у Південній Якутії, в інших регіонах, де є китайські райони, куди не пускають росіян. Безвіз буде означати, що китайці далі здійснюватимуть експансію, заїжджатимуть у Росію. Держава не буде контролювати цей процес, видаючи візи", – припустив він.

Чому немає прориву щодо "Сили Сибіру-2"?

Юрій Подорожній зазначив, шо разом із Путіним у Пекін вирушили 5 віце-прем'єрів економічного блоку. Вони сподівалися, що вдасться домовитися про будівництво газогону "Сила Сибіру-2". Однак Китай почне ці перемовини лише тоді, коли Москва погодиться продавати цей газ за внутрішніми російськими цінами.

Китайцям особливо не потрібен російський газ. Сьогодні є три джерела, з яких Китай отримує його. Приймає його газопроводом з Туркменістану, зріджений газ – з Оману. Крім того, буде збільшення об’ємів зрідженого газу зі США.

Тому у Китаю є гроші, а в Росії – газ. Китайці не будуть платити зайве. Вони прекрасно розуміють, що ще пів року, і з цією історією "навернеться" "Газпром", в якого й так не особливо хороші показники. Вони будуть брати в когось кредити, щоб побудувати для китайців трубу, тому що не буде іншого виходу,

– сказав політтехнолог.

Нагадаємо, що Китай та Росія підписали "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". Сі Цзіньпін заявив, що "відносини Пекіна та Москви підіймаються на нову висоту".