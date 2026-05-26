Политтехнолог Юрий Подорожний озвучил 24 Каналу, что это больше выгодно для Пекина. Потому что таким образом китайцы будут увеличивать контроль над российскими регионами.

"Китай больше заинтересован в безвизовом режиме. Потому что мы наблюдаем целые регионы за Уралом, особенно на Ближнем Востоке, в Южной Якутии, в других регионах, где есть китайские районы, куда не пускают россиян. Безвиз будет означать, что китайцы дальше будут осуществлять экспансию, заезжать в Россию. Государство не будет контролировать этот процесс, выдавая визы", – предположил он.

Почему нет прорыва по "Силе Сибири-2"?

Юрий Подорожний отметил, что вместе с Путиным в Пекин отправились 5 вице-премьеров экономического блока. Они надеялись, что удастся договориться о строительстве газопровода "Сила Сибири-2". Однако Китай начнет эти переговоры только тогда, когда Москва согласится продавать этот газ по внутренним российским ценам.

Китайцам особо не нужен российский газ. Сегодня есть три источника, из которых Китай получает его. Принимает его по газопроводу из Туркменистана, сжиженный газ – из Омана. Кроме того, будет увеличение объемов сжиженного газа из США.

Поэтому у Китая есть деньги, а у России – газ. Китайцы не будут платить лишнее. Они прекрасно понимают, что еще пол года, и с этой историей "навернется" "Газпром", у которого и так не особо хорошие показатели. Они будут брать у кого-то кредиты, чтобы построить для китайцев трубу, потому что не будет другого выхода,

– сказал политтехнолог.

Напомним, что Китай и Россия подписали "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Си Цзиньпин заявил, что "отношения Пекина и Москвы поднимаются на новую высоту".