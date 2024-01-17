У Туреччині блокують переказ коштів з Росії

Попри те, що уряд Туреччини висловлює неоднозначну позицію, відносно перевезення російських товарів. Турецькі банки уже не приймають гроші для більшості росіян.

Чому не надходять гроші в Туреччину

У грудні у деяких росіян почалися проблеми з отриманням коштів з Росії на території Туреччини. Гроші просто заморожувались і у деяких випадках повертались назад до відправника.

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Зміни почалися одразу після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Туреччину. Саме тоді перекази як в турецьких лірах, так і в російських рублях, які надходили експортерам з Росії, заблокували.

Які наслідки блокування російських коштів

, що до цього Туреччина протягом довгого часу була транзитним пунктом переправляння товарів для російських замовників. Однак, причиною ненадходження коштів на рахунки російських експортерів, назвали саме перевезення заборонених вантажів.

З 1 січня були припинені майже усі грошові перекази. Внаслідок цього, експортери отримали значні збитки, зокрема турецькі виробники не можуть отримати оплату від своїх російських замовників.

Проблеми з переказом грошей пов’язані з розширенням останнього списку санкцій ЄС, зокрема, якщо навіть компанія-експортер у Туреччині продає товари, які не підпадають під санкції, покупець може бути включений до санкційного списку, або на балансі турецьких банків чи російських банків відбуваються операції в рублях,

– повідомило виданню на умовах анонімності джерело в Мінторгівлі Туреччини.

Тісну співпрацю між Туреччиною та Росією підтверджують дані, відносно рівня експорту турецьких товарів у 2023 році. Цей показник торік збільшився на 23,2%, тобто зріс з 7,6 до 9,4 мільярда доларів.