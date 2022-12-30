Експорт російського газу обвалився до історичного мінімуму, – Reuters

Експорт російського газу до Європи впав до найнижчого рівня за всю історію сучасної Росії. Все через те, що головний споживач скоротив імпорт.

Експорт російського газу впав

Згідно з даними статистики Газпрому, імпорт російського газу в Європу знизився до найнижчих показників з часів розпаду СРСР.

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Виконавчий директор Газпрому Олексій Міллер заявив, що експорт за межі колишнього Радянського Союзу досягне 100,9 мільярда кубометрів.

Це на 45% нижче, ніж за 2021 рік, коли газова монополія експортувала 185,1 мільярда кубів, з яких 10,39 мільярда кубометрів блакитного палива припали на постачання до Китаю.

Цікаво! Якщо порівняти обсяги постачання газу у 1991 році, то вони були дещо вищими, ніж зараз. Також у 1995 році був зафіксований низький обсяг експорту, тоді він складав 117,4 мільярда кубометрів газу.

Європа знизила газову залежність від Кремля

Після цинічного вторгнення Росії та початку повномасштабної війни в Україні, у ЄС вирішили скоротити газову залежність від Кремля. Раніше в Газпромі повідомляли, що за січень – листопад 2022 року експорт газу до країн далекого зарубіжжя скоротився на 76,3 мільярда кубометрів, або ж на 44,5%.

В Reuters зауважили, що Росії вдалося компенсувати зниження імпорту газу до Європи вищими цінами на енергоносії, а доходи її бюджету від нафти та газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців.

Вибухи на газопроводі Експорт до Німеччини був припинений у вересні після вибухів на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі. Швеція та Данія дійшли висновку, що чотири витоки на Nord Stream 1 і 2 були спричинені вибухами, але не сказали, хто може нести відповідальність. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав пошкодження диверсією.

Варто зауважити, що постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) зростає переважно силами компанії "Новатек". За 11 місяців 2022 року виробництво ЗПГ у Росії зросло на 10% і досягло 29,7 мільйона ​​тонн, тоді як видобуток "Газпрому" за 2022 рік впав майже на 100 мільярдів кубів.