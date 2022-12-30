Экспорт российского газа обрушился до исторического минимума, – Reuters

Экспорт российского газа в Европу упал до самого низкого уровня за всю историю современной России. Все потому, что главный потребитель сократил импорт.

Экспорт российского газа упал

Согласно данным статистики "Газпрома", импорт российского газа в Европу снизился до самых низких показателей со времен распада СССР.

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Исполнительный директор Газпрома Алексей Миллер заявил, что экспорт за пределы бывшего Советского Союза достигнет 100,9 миллиарда кубометров.

Это на 45% ниже, чем за 2021 год, когда газовая монополия экспортировала 185,1 миллиарда кубов, из которых 10,39 миллиарда кубометров голубого топлива пришлись на поставки в Китай.

Интересно! Если сравнить объемы поставок газа в 1991 году, то они были несколько выше, чем сейчас. Также в 1995 году был зафиксирован низкий объем экспорта, тогда он составлял 117,4 миллиарда кубометров газа.

Европа снизила газовую зависимость от Кремля

После циничного вторжения России и начала полномасштабной войны в Украине в ЕС решили сократить газовую зависимость от Кремля. Ранее в Газпроме сообщали, что за январь – ноябрь 2022 года экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 76,3 миллиарда кубометров, или на 44,5%.

В Reuters отметили, что России удалось компенсировать снижение импорта газа в Европу более высокими ценами на энергоносители, а доходы ее бюджета от нефти и газа выросли более чем на треть за первые 10 месяцев.

Взрывы на газопроводе Экспорт в Германию был приостановлен в сентябре после взрывов на трубопроводах Nord Stream в Балтийском море. Швеция и Дания пришли к выводу, что четыре истоки на Nord Stream 1 и 2 были вызваны взрывами, но не сказали, кто может нести ответственность. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал повреждение диверсией.

Следует заметить, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) растет преимущественно силами компании "Новатек". За 11 месяцев 2022 года производство СПГ в России выросло на 10% и достигло 29,7 миллиона тонн, в то время как добыча "Газпрома" за 2022 год упала почти на 100 миллиардов кубов.