Експортний партнер: Туреччина рекордно збільшила продажі до Росія
Джерело:Daily Sabbah
З початку 2023 року Туреччина збільшила свої зовнішні продажі до двох країн. Першою стала Саудівська Аравія, а другою – Росія. Лише за січень – квітень експорт до агресорки збільшився на 83%, а це 1,7 мільярда доларів.
Сьомий найбільший експортний партнер Туреччини
З переліку країн, з якими торгує Туреччина, Росія стала 7 найбільшим експортним партнером від початку 2023 року. Загальна сума, на яку Туреччина продала до Росії товарів, складає 3 203 мільярди доларів.
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- З січня по квітень, Німеччина забезпечила перше місце з експортом на загальну суму 6 279 мільярди доларів,
- За нею йдуть США – 3 863 мільярди доларів,
- А замикає трійку Італія з 3 753 мільярди доларів,
Водночас приріст турецького експорту в Україну склав лише 398 мільйонів доларів.
Як санкції проти російських алмазів вдарять по економіці агресорки
Нагадуємо, країни-члени G7 оголосили про намір впровадити ембарго на російські алмази для зменшення доходів країни.
Намір країн ухвалити рішення щодо обмеження цього сектору є важливим. Адже вони купують 70% усіх оброблених діамантів у світі.
Відтак Велика Британія вже запровадила санкції щодо російських алмазів. Раніше це зробили США ще у квітні 2022 року.