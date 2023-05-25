Експортний партнер: Туреччина рекордно збільшила продажі до Росія

З початку 2023 року Туреччина збільшила свої зовнішні продажі до двох країн. Першою стала Саудівська Аравія, а другою – Росія. Лише за січень – квітень експорт до агресорки збільшився на 83%, а це 1,7 мільярда доларів.

Сьомий найбільший експортний партнер Туреччини

З переліку країн, з якими торгує Туреччина, Росія стала 7 найбільшим експортним партнером від початку 2023 року. Загальна сума, на яку Туреччина продала до Росії товарів, складає 3 203 мільярди доларів.

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З січня по квітень, Німеччина забезпечила перше місце з експортом на загальну суму 6 279 мільярди доларів,

За нею йдуть США – 3 863 мільярди доларів,

А замикає трійку Італія з 3 753 мільярди доларів,

Втім цікаво, що протягом цього періоду, Туреччина найбільше збільшила свої зовнішні продажі у вартісному вираженні до Росії на суму 1,7 мільярда доларів. Друге місце займає Саудівська Аравія – 673,9 мільйона доларів.

Водночас приріст турецького експорту в Україну склав лише 398 мільйонів доларів.

Як санкції проти російських алмазів вдарять по економіці агресорки

Нагадуємо, країни-члени G7 оголосили про намір впровадити ембарго на російські алмази для зменшення доходів країни.

Важливо! Експорт алмазів – найбільша стаття неенергетичного експорту Росії. Продаж алмазів приносить їй щороку близько 4,5 мільярдів доларів.

Намір країн ухвалити рішення щодо обмеження цього сектору є важливим. Адже вони купують 70% усіх оброблених діамантів у світі.

Відтак Велика Британія вже запровадила санкції щодо російських алмазів. Раніше це зробили США ще у квітні 2022 року.