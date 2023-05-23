Фінансова підтримка підводного човна з "Калібрами"

Як пояснила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, важливими є санкції не лише проти алмазодобувної галузі Росії, а й проти компанії "Алроса". Вона забезпечує 90% видобутку ресурсу і є великим донором російського бюджету.

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Раніше ця компанія сплачувала податки до місцевого бюджету – в республіці перебування. А тепер – до федерального, для покриття його дефіциту,

– пояснила Підласа.

Понад те, підкреслила вона, "Алроса" бере безпосередню участь у вбивстві українців. Адже ця компанія є патроном та фінансово підтримує російський підводний човен, що є носієм ракет "Калібр".

Тому окрім заборони експорту алмазів як сировини, на цю компанію також мають бути накладені санкції. Тим більше, що в африканських країнах є алмазовидобувні підприємства, в яких часткою володіє та ж сама "Алроса",

– зазначила депутатка.

Як зробити санкції ефективними

Водночас Підласа визнала: просто ввести санкції проти російських алмазів мало. Адже вони можуть не дати бажаного ефекту.

Річ у тім, що нині фактично відсутній механізм відстеження країни походження діамантового виробу. Відповідно:

санкції запрацюють, коли у світі навчаться відстежувати походження цих діамантів;

дискусія нині точиться навколо питання фіксації, "що це саме російський діамант приїхав до вас у формі каблучки".

Країни G7 готуються до заборони російських алмазів

Раніше ж країни-члени G7 оголосили про намір впровадити ембарго на російські алмази. Там підкреслили: метою цього є зменшення доходів Росії. При цьому йдеться не лише про видобуті, а й про:

оброблені;

вироблені в Росії алмази.

Як підкреслила Підласа, такий намір важливий – адже саме ці країни купують 70% усіх оброблених діамантів у світі. Втім, очікувати негайних санкцій не варто – оскільки заява G7 лише фіксує ці наміри.

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США та Велика Британія вже ввели заборону

Тим не менш, Велика Британія вже запровадила санкції щодо російських алмазів. Раніше це зробили США – ввівши обмеження проти компанії "Алроса" ще у квітні 2022 року. Також США заборонили імпорт російських алмазів.

Крім того, Бельгія, яка раніше блокувала запровадження відповідних обмежень в ЄС, змінила своє рішення.

Ми хочемо витіснити російські алмази із західних ринків,

– заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.

Нагадаємо, вводити ж санкції проти російського атомного сектору ЄС поки не має наміру.