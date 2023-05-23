Фінансова підтримка підводного човна з "Калібрами"
Як пояснила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа, важливими є санкції не лише проти алмазодобувної галузі Росії, а й проти компанії "Алроса". Вона забезпечує 90% видобутку ресурсу і є великим донором російського бюджету.
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Раніше ця компанія сплачувала податки до місцевого бюджету – в республіці перебування. А тепер – до федерального, для покриття його дефіциту,
– пояснила Підласа.
Понад те, підкреслила вона, "Алроса" бере безпосередню участь у вбивстві українців. Адже ця компанія є патроном та фінансово підтримує російський підводний човен, що є носієм ракет "Калібр".
Тому окрім заборони експорту алмазів як сировини, на цю компанію також мають бути накладені санкції. Тим більше, що в африканських країнах є алмазовидобувні підприємства, в яких часткою володіє та ж сама "Алроса",
– зазначила депутатка.
Як зробити санкції ефективними
Водночас Підласа визнала: просто ввести санкції проти російських алмазів мало. Адже вони можуть не дати бажаного ефекту.
Річ у тім, що нині фактично відсутній механізм відстеження країни походження діамантового виробу. Відповідно:
- санкції запрацюють, коли у світі навчаться відстежувати походження цих діамантів;
- дискусія нині точиться навколо питання фіксації, "що це саме російський діамант приїхав до вас у формі каблучки".
Країни G7 готуються до заборони російських алмазів
Раніше ж країни-члени G7 оголосили про намір впровадити ембарго на російські алмази. Там підкреслили: метою цього є зменшення доходів Росії. При цьому йдеться не лише про видобуті, а й про:
- оброблені;
- вироблені в Росії алмази.
Як підкреслила Підласа, такий намір важливий – адже саме ці країни купують 70% усіх оброблених діамантів у світі. Втім, очікувати негайних санкцій не варто – оскільки заява G7 лише фіксує ці наміри.
США та Велика Британія вже ввели заборону
Тим не менш, Велика Британія вже запровадила санкції щодо російських алмазів. Раніше це зробили США – ввівши обмеження проти компанії "Алроса" ще у квітні 2022 року. Також США заборонили імпорт російських алмазів.
Крім того, Бельгія, яка раніше блокувала запровадження відповідних обмежень в ЄС, змінила своє рішення.
Ми хочемо витіснити російські алмази із західних ринків,
– заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо.