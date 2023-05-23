Финансовая поддержка подлодки с "Калибрами"
Как объяснила народная депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, важными являются санкции не только против алмазодобывающей отрасли России, но и против компании "Алроса". Она обеспечивает 90% добычи ресурса и есть крупным донором российского бюджета.
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Ранее эта компания уплачивала налоги в местный бюджет – в республике пребывания. А теперь – в федеральный, для покрытия его дефицита,
– объяснила Пидласа.
Более того, подчеркнула она, "Алроса" берет непосредственное участие в убийстве украинцев. Ведь эта компания является патроном и финансово поддерживает российскую подлодку, которая является носителем ракет "Калибр".
Поэтому, кроме запрета экспорта алмазов как сырья, на эту компанию также должны быть наложены санкции. Тем более, что в африканских странах есть алмазодобывающие предприятия, в которых долей владеет та же "Алроса",
– отметила депутат.
Как сделать санкции эффективными
В то же время Пидласса признала: просто ввести санкции против российских алмазов мало. Ведь они могут не дать желаемого эффекта.
Дело в том, что сейчас фактически отсутствует механизм отслеживания страны происхождения бриллиантового изделия. Соответственно:
- санкции заработают, когда в мире научатся отслеживать происхождение этих бриллиантов;
- дискуссия сейчас идет вокруг вопроса фиксации, "что это именно российский бриллиант приехал к вам в форме кольца".
Страны G7 готовятся к запрету российских алмазов
Ранее же страны-члены G7 объявили о намерении ввести эмбарго на российские алмазы. Там подчеркнули: целью этого является уменьшение доходов России. При этом речь идет не только о добытых, но и об:
- обработанных;
- производимых в России алмазах.
Как подчеркнула Пидласа, такое намерение является важным – ведь именно эти страны покупают 70% всех обработанных бриллиантов в мире. Впрочем, ожидать немедленных санкций не стоит, поскольку заявление G7 лишь фиксирует это намерение.
США и Великобритания уже ввели запрет
Тем не менее, Великобритания уже ввела санкции в отношении российских алмазов. Ранее это сделали США – введя ограничения против компании "Алроса" еще в апреле 2022 года. Также США запретили импорт российских алмазов.
Кроме того, Бельгия, ранее блокировавшая введение соответствующих ограничений в ЕС, изменила свое решение.
Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков,
– заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.