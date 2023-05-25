Седьмой крупнейший экспортный партнер Турции
Из перечня стран, с которыми торгует Турция, Россия стала 7 крупнейшим экспортным партнером с начала 2023 года. Общая сумма, на которую Турция продала в Россию товаров, составляет 3 203 миллиарда долларов.
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- С января по апрель, Германия обеспечила первое место с экспортом на общую сумму 6 279 миллиардов долларов,
- За ней следуют США – 3 863 миллиарда долларов,
- А замыкает тройку Италия с 3 753 миллиарда долларов,
Прирост турецкого экспорта в Украину составил всего 398 миллионов долларов.
Как санкции против российских алмазов ударят по экономике агрессорки
Напоминаем, страны-члены G7 объявили о намерении ввести эмбарго на российские алмазы для уменьшения доходов страны.
Намерение стран принять решение об ограничении этого сектора важно. Они ведь покупают 70% всех обработанных бриллиантов в мире.
Следовательно, Великобритания уже ввела санкции в отношении российских алмазов. Ранее это сделали США еще в апреле 2022 года.