Седьмой крупнейший экспортный партнер Турции

Из перечня стран, с которыми торгует Турция, Россия стала 7 крупнейшим экспортным партнером с начала 2023 года. Общая сумма, на которую Турция продала в Россию товаров, составляет 3 203 миллиарда долларов.

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С января по апрель, Германия обеспечила первое место с экспортом на общую сумму 6 279 миллиардов долларов,

За ней следуют США – 3 863 миллиарда долларов,

А замыкает тройку Италия с 3 753 миллиарда долларов,

Впрочем, интересно, что в течение этого периода Турция больше всего увеличила свои внешние продажи в стоимостном выражении. в Россию на сумму 1,7 миллиарда долларов. Второе место занимает Саудовская Аравия – 673,9 миллиона долларов.

Прирост турецкого экспорта в Украину составил всего 398 миллионов долларов.

Как санкции против российских алмазов ударят по экономике агрессорки

Напоминаем, страны-члены G7 объявили о намерении ввести эмбарго на российские алмазы для уменьшения доходов страны.

Важно! Экспорт алмазов – самая большая статья неэнергетического экспорта России. Продажа алмазов приносит ей ежегодно около 4,5 миллиарда долларов.

Намерение стран принять решение об ограничении этого сектора важно. Они ведь покупают 70% всех обработанных бриллиантов в мире.

Следовательно, Великобритания уже ввела санкции в отношении российских алмазов. Ранее это сделали США еще в апреле 2022 года.