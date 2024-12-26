Український експорт: які товари не можна буде вивозити з країни у 2025 році

Кабмін зберіг нульові квоти на 2025 рік на експорт відходів і брухту дорогоцінних металів. Також вони збереглися щодо природного газу українського походження, харчової солі, золота та срібла.

Експорт українських товарів у 2025 році

Також збережено квоти на експорт коксівного вугілля (марки К) та мазуту, передає 24 канал з посиланням на постанову КМУ № 1481 від 24 грудня 2024 року про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

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Однак якщо для вугілля квоти підвищено з 0,9 мільйона тонн до 1,3 мільйона тонн, то для мазуту знижено з 0,54 мільйона тонн до 0,4 мільйона тонн.

До того ж Кабмін скасував квоти антрациту, кам’яного вугілля та отриманих із нього брикетів. Крім того, урядом не було запроваджено заборону на експорт паливної деревини, деревної тріски або стружки, яка була чинною в січні-лютому 2023 року.

Зокрема у 2025 році збережено ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику до ряду країн:

Польщі;

Угорщини;

Словаччини;

Румунії;

Болгарії.

Також, згідно з домовленостями з Євросоюзом про річні квоти експорту окремої агропродукції, визначено квоти на експорт до 5 червня 2025 року до країн ЄС:

цукру — 107,24 тисячі тонн;

м’яса курей, качок, гусей — 55,54 тисячі тонн;

індичок — 1,57 тисячі тонн.

Для чого потрібне квотування

Щорічне ліцензування та квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку,

— заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

За приклад він навів окупацію Соледару, адже після цього на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому уряд продовжив режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Коли ж внутрішній ринок стане профіцитним, то обмеження скасовуватимуться.

Зверніть увагу! Водночас як завжди, ліцензуватися і квотуватися щодо імпорту будуть озоноруйнівні речовини і фторовані парникові гази, а також обладнання та товари, які можуть їх містити.