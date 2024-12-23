Польські фермери проти української курки

Президент Національної ради птахівництва Польщі Даріуша Гощинський заявив, що саме такий обсяг забезпечував ринкову рівновагу до 2021 року, передає 24 Канал із посиланням на Pulz Biznesu.

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Ліміт у 137 000 тонн – це не драматичне обмеження, але достатнє для певної стабілізації. Зараз ми розраховуємо на повернення до ліміту 90 000 тонн, який діяв до 2021 року і складав точку рівноваги,

– говорить Гощинський.

У матеріалі зазначають, що наразі понад дві третини українського експорту птиці в ЄС забезпечує один виробник – агрохолдинг МХП, який, за словами Гощинського, має конкурентну перевагу завдяки нижчим виробничим витратам.

Зверніть увагу! Експерт вважає, що навіть якщо Україна впровадить стандарти добробуту тварин та принципи сталого виробництва, масштаби бізнесу та нижчі витрати все одно даватимуть їй перевагу. Як наслідок, польським виробникам доведеться зіткнутися із ціновою конкуренцією, що стане для них серйозним випробуванням.