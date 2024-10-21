Міноборони забирає не всі замовлення: чому важливо відкрити експорт зброї

В Україні обговорюють ідею продажу власної зброї іншим країнам. Це суттєво допоможе підприємствам військово-промислового комплексу. Але також можливі певні проблеми.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що експорт української зброї допоможе виробникам розширювати власні можливості.

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Чому потрібен експорт зброї

Як наголосив Пендзин, спершу це може здаватися певним нонсенсом. Адже навряд чи держава, яка перебуває у війні, може продавати зброю за кордон. Українські підрозділи інколи мають проблеми з озброєнням, а тут вже йдеться про експорт.

Багато чого впирається у можливість держави викупляти зброю. Не завжди вистачає грошей.

Я не відкрию таємниці, що у нас є певні підприємства ВПК, які довго не можуть закрити свої контракти з Міноборони. Вони виробили продукцію. І вона стоїть на складах. Міноборони не забирає її, бо не має грошей, щоб оплатити,

– сказав Пендзин.

До прикладу, в Естонії вже зацікавилися українською далекобійною зброєю. Продаж тих же дронів дозволить підприємствам отримати гроші, щоб масштабувати саме виробництво.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні обговорюють моделі експорту українських дронів. Однак тут є свої ризики. Ніхто не хоче, аби згодом ті ж дрони потрапили до Росії, яка зможе детально їх вивчити, аби краще протидіяти. Також навряд чи доцільно експортувати зброю до держав, які не допомагали Україні зброєю.