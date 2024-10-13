Про це заявив очільник оборонного відомства країни Ханно Певкур. Про це пише ERR.

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Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України

В Україні діє воєнний стан, який забороняє відповідний експорт. Втім, міністр оборони Естонії переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть обопільної домовленості. На його думку, подібний вид співпраці між країнами міг би допомогти Києву наростити виробництво.

Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виробляти для їхньої армії,

– вважає він.

За його словами, у разі розв'язання цього питання Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни. Наразі там зацікавленні в ракетах дальньої дії. Однак всіх подробиць, як каже Певкур, наразі розкрити не можна.

"Ракети дальньої дії – це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на противника на великій дальності", – резюмував він.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Вахур Карус нещодавно повідомив, що Естонія оновила свій оборонний план, готуючись до можливого конфлікту з Росією. Естонія щоденно активно тренується та практикується, готуючись до оборони країни.