Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Ханно Певкур. Об этом пишет ERR.

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Эстония рассматривает возможность закупки оборонной продукции из Украины

В Украине действует военное положение, которое запрещает соответствующий экспорт. Впрочем, министр обороны Эстонии убежден, что это не помешает, если страны придут к обоюдной договоренности. По его мнению, подобный вид сотрудничества между странами мог бы помочь Киеву нарастить производство.

Если мы получим согласие от правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно здесь понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает больше денег. И они смогут больше производить для их армии,

– считает он.

По его словам, в случае решения этого вопроса Эстония будет закупать только то, что действительно необходимо для страны. Сейчас там заинтересованы в ракетах дальнего действия. Однако всех подробностей, как говорит Певкур, пока раскрыть нельзя.

"Ракеты дальнего действия – это, конечно, интересно для нас. Там различных вариантов много. Конечно, в деталях мы не можем говорить, но прежде всего мы посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности", – резюмировал он.

Напомним, начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии Вахур Карус недавно сообщил, что Эстония обновила свой оборонный план, готовясь к возможному конфликту с Россией. Эстония ежедневно активно тренируется и практикуется, готовясь к обороне страны.