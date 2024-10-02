Олександр Камишін розповів, що Україна шукає можливості заповнити прогалини у виробництві озброєння. Одним із можливих варіантів є експорт української зброї. Водночас це може відбуватися за певних умов, передає кореспондент 24 Каналу.

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Найкращий інструмент – кошти партнерів

Олександр Камишін зазначив, що у 2024 році наші виробничі спроможності більші, ніж закупівельний бюджет.

На наступний рік в нас приблизно така ж зберігається пропорція. Ми бачимо, що ми будемо здатні виробити не менше, ніж 30 мільярдів доларів продукції, але ми не бачимо, як нам буде фінансуватися місцевий бюджет, це більше ніж 10 мільярдів доларів,

– пояснив Камишін.

Тому він підкреслив, що треба шукати можливість, як завантажити ці виробництва. За його словами, для нас найкращий інструмент – це кошти наших партнерів, які дозволять закуповувати українське.

Водночас він пригадав, що ще торік це здавалося нереальним. Станом на сьогодні є перші 750 мільйонів підтвердженого фінансування від союзників на закупівлю виробленого в Україні озброєння військової техніки.

Водночас він підкреслив, що, відповідаючи за виробництво, є віра в те, що наші спроможності мають бути завантажені повністю, або контрактами, або можливістю експортувати озброєння та технології на певних умовах.