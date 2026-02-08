"Заробляти гроші й ділитися з партнерами": Україна відкриває експорт зброї

Володимир Зеленський заявив, що українська індустрія є популярною та лідирує за запитами ринку. Сума її відновлення на десятиріччя складатиме близько 300 – 500 мільярдів.

Як Європа залежить від українських технологій?

Ба більше, Україна відкриває експорт. Деталі президент розповів у неділю, 8 лютого, під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає 24 Канал.

За словами Зеленського, наразі технологічність велика. У 2026 році у Європі буде вже 10 експортних центрів – у країнах Балтії та Північної Європи.

Наприклад, у середині лютого ми побачимо виробництво українських дронів у Німеччині – президент сам прийме перший безпілотник. Окрім того, у Великій Британії виробничі лінії вже діють.

Безумовно, нам це потрібно – для нашої держави, для наших військових… Є запит від Міноборони, є відповідний об'єм, а все інше – можете експортувати, заробляти гроші, ділитися з партнерами, розвивати цей напрямок,

– підкреслив гарант.

Наразі безпека Європи "побудована" на українських технологіях і дронах – є кілька різних проєктів. Однак президент додав, що через війну не всі компанії поки мають достатньо свободи й можливостей, аби виходити на інші ринки.

Що відомо про виробництво дронів в Україні?