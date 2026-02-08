"Заробляти гроші й ділитися з партнерами": Україна відкриває експорт зброї
- Зеленський заявив, що індустрія відновлюється, зокрема українські технології використовують для виробництва дронів у Німеччині та Великій Британії.
- До 2026 року в Європі відкриють 10 експортних центрів.
Володимир Зеленський заявив, що українська індустрія є популярною та лідирує за запитами ринку. Сума її відновлення на десятиріччя складатиме близько 300 – 500 мільярдів.
Як Європа залежить від українських технологій?
Ба більше, Україна відкриває експорт. Деталі президент розповів у неділю, 8 лютого, під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту, передає 24 Канал.
Дивіться також Перехоплює "Шахеди" на швидкості понад 300 кілометрів на годину: на що здатний новий дрон TechEx – репортаж
За словами Зеленського, наразі технологічність велика. У 2026 році у Європі буде вже 10 експортних центрів – у країнах Балтії та Північної Європи.
Наприклад, у середині лютого ми побачимо виробництво українських дронів у Німеччині – президент сам прийме перший безпілотник. Окрім того, у Великій Британії виробничі лінії вже діють.
Безумовно, нам це потрібно – для нашої держави, для наших військових… Є запит від Міноборони, є відповідний об'єм, а все інше – можете експортувати, заробляти гроші, ділитися з партнерами, розвивати цей напрямок,
– підкреслив гарант.
Наразі безпека Європи "побудована" на українських технологіях і дронах – є кілька різних проєктів. Однак президент додав, що через війну не всі компанії поки мають достатньо свободи й можливостей, аби виходити на інші ринки.
Що відомо про виробництво дронів в Україні?
Нагадаємо, у 2026 році Україна планує виробити понад 7 мільйонів безпілотників. Вітчизняні підприємства спроможні виготовити таку кількість дронів – щоденно це майже 20 тисяч одиниць. Однак відкритим залишається питання фінансування.
Ексклюзивно для 24 Каналу майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук пояснив, що тут може стати в пригоді європейський кредит у 90 мільярдів євро. Ймовірно, українські безпілотники спрямують не лише на військові потреби, а й для експорту.
До слова, раніше президент наголошував, що збільшення втрат противника значною мірою забезпечується застосуванням дронів різних типів. Ткачук також зазначив, що Сили безпілотних систем нарощують спроможності, а зростання втрат ворога останнім часом пов'язане з роботою українських дронарів, зокрема застосуванням FPV-дронів.