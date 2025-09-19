Україна дозволила експорт зброї. Президент України Володимир Зеленський розповів, що продаватимуть за кордон.

Певну зброю Україна виготовляє у значно більших масштабах, ніж потрібно на війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

Яку зброю Україна відправить на експорт?

Україна почне експортувати певні види озброєння. За словами Зеленського, керований експорт може покрити дефіцит у фінансуванні виробництва зброї.

Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні,

– зазначив Зеленський.

Серед такої зброї морські дрони, яких в України достатньо, протитанкові системи та інші види озброєння.

"Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт", – поясним президент.

Протягом 2 тижнів будуть представлені 3 експортні платформи – для експорту у США, Європу та решту світу.

Зеленський підкреслив, що Україна має значний досвід сучасної війни і попит на її зброю є. Водночас важливо буде забезпечити надійний захист українських оборонних технологій від російського шпіонажу. Він додав, що багато партнерів зацікавлені й у спільних з Україною проєктах.

Що передбачає український квазіекспорт зброї?