Україна відкриває експорт зброї: Зеленський сказав, що піде на продаж
- Україна дозволила експорт зброї, щоб покрити дефіцит у фінансуванні виробництва.
- Заплановано представити три експортні платформи для США, Європи та решти світу протягом двох тижнів.
Україна дозволила експорт зброї. Президент України Володимир Зеленський розповів, що продаватимуть за кордон.
Певну зброю Україна виготовляє у значно більших масштабах, ніж потрібно на війні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.
Яку зброю Україна відправить на експорт?
Україна почне експортувати певні види озброєння. За словами Зеленського, керований експорт може покрити дефіцит у фінансуванні виробництва зброї.
Певні види зброї – і це сучасна зброя – ми можемо виробляти у значно більших обсягах, ніж можемо самі профінансувати, а певні види зброї вже в нас у значно більшому обсязі, ніж реально потрібно нам сьогодні в Україні,
– зазначив Зеленський.
Серед такої зброї морські дрони, яких в України достатньо, протитанкові системи та інші види озброєння.
"Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад, другий пріоритет – наші українські арсенали й тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт", – поясним президент.
Протягом 2 тижнів будуть представлені 3 експортні платформи – для експорту у США, Європу та решту світу.
Зеленський підкреслив, що Україна має значний досвід сучасної війни і попит на її зброю є. Водночас важливо буде забезпечити надійний захист українських оборонних технологій від російського шпіонажу. Він додав, що багато партнерів зацікавлені й у спільних з Україною проєктах.
Що передбачає український квазіекспорт зброї?
Україна планує впровадити модель квазіекспорту зброї, яка передбачає спільне виробництво з іноземними партнерами на безпечних територіях. Такий підхід уже передбачений у проєктах Defense City та ініціативі президента Build with Ukraine.
За умовами, до 80% продукції має йти на потреби України, тоді як решта залишатиметься у розпорядженні партнерів, які також накопичують запаси та освоюють виробничі технології.
Міністр оборони Денис Шмигаль наголосив, що традиційний експорт озброєнь у воєнний час є неприйнятним "з моральної та геополітичної точок зору". Натомість завдання уряду – знаходити ресурси для підтримки українських виробників через міжнародні механізми фінансування.