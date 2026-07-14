Українські "птахи" б'ють боляче: Росія терміново шукає нові шляхи експорту зерна

Після серії українських атак на російські судна московська влада змушена переглядати логістику експорту зерна. Частину поставок планують перенаправити через інші порти, щоб уникнути перебоїв у торгівлі.

Росія хоче перенаправити зерновий експорт після атак на судноплавство

Росія готується змінити маршрути експорту зерна після українських дронових атак на танкери, пороми, буксири та інші судна в районі Азовського моря. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, через Азовське море проходить близько чверті всього російського зернового експорту. Після останніх атак судноплавство у цьому районі залишалося обмеженим, що стало найбільшим порушенням роботи зернової логістики через Чорне море від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Міністерстві сільського господарства Росії запевняють, що ситуація не вплине на експорт чи забезпечення внутрішнього ринку продовольством.

"З огляду на значні можливості Росії щодо перевалки сільськогосподарських вантажів у різних регіонах, логістика поставок буде перенаправлена у разі необхідності", – заявили у відомстві.

Водночас офіційно російські міністерства не підтвердили інформацію про запровадження обмежень на судноплавство в Азовському морі.

Які альтернативні маршрути розглядає Москва

Попри офіційні заяви, джерело Reuters повідомило, що комерційні судна наразі можуть вільно пересуватися Азовським морем, однак не мають можливості заходити чи виходити через Керченську протоку.

За словами експортерів, одним із можливих варіантів стане перенаправлення зернових потоків до глибоководних терміналів на Чорному морі або через порти Балтійського моря. Водночас частина цих об'єктів також уже ставала ціллю українських дронових атак.

Якщо логістичні труднощі збережуться, Росії доведеться перебудовувати маршрути експорту, що може призвести до додаткових витрат на перевезення та ускладнити постачання зерна на зовнішні ринки.

До слова, після того, як Сили оборони України провели масштабну операцію з атаки на російський флот, ураження двох ворожих суден зафіксував навіть супутник.