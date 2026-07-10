Знімки опублікував проєкт "Схеми" (Радіо Свобода).

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Який вигляд мають танкери після атаки?

Як стверджують журналісти, 9 липня супутник Planet Labs зафіксував російські танкери після масштабної атаки українських дронів на них.

На кадрах з району Керченської протоки видно пожежу на одному з уражених танкерів.

Пожежа на російському танкері в Азовському морі / Фото "Схеми"

Орієнтовно за 10 кілометрів від нього розташоване ще одне судно, на якому також помітні візуальні ознаки пошкодження.

Інше уражене вороже судно / Фото "Схеми"

Роздільна здатність супутникових знімків не дає можливості точно визначати клас і тип судна,

– уточнили журналісти.

Нагадаємо, того дня Міноборони України заявило про ураження 36 російських суден за чотири доби. В Азовському та Чорному морях ворог втратив 32 танкери "тіньового флоту", два морські суховантажі, паром та буксир. Завдяки діям Сил безпілотних систем та Служби безпеки України усі ці судна не довезли бензин до Криму.

Зокрема, OSINT-аналітики заявили про повне знищення танкера "Санар-17".