Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Яких втрат зазнав ворог?

Олександр Сирський заявив, що прямі та непрямі економічні збитки, завдані ворогу, оцінюються щонайменше в 6,1 мільярда доларів.

Він також зазначив, що кампанія Middle Strike демонструє високу ефективність. За цей період українські військові уразили 7 028 об'єктів противника.

Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, артилерія виконала понад 456 тисяч вогневих завдань, ракетні війська завдали понад 1 140 ударів, авіація Повітряних сил – понад 1 100, а підрозділи підтримки – близько 1 400.

Нині співвідношення штурмових дій Сил оборони України та російських військ становить приблизно 40% до 60%. Як зазначив Сирський, завдяки активним діям українських захисників у першому півріччі 2026 року темпи просування російської армії скоротилися більш ніж удвічі.

Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету,

– наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас Сирський наголосив, що до перелому у війні ще далеко: Росія не відмовилася від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Окрім цього, зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб та кількість злочинів проти мирного населення.

Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити Кремль до справедливого миру на наших умовах,

– підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Під атаку потрапило акціонерне товариство "Группа Кремний ЭЛ" у Брянську, нафтобаза аеродрому "Бєлгород" та два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в анексованому Криму.