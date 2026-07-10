Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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Какие потери понес враг?

Александр Сырский заявил, что прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные врагу, оцениваются как минимум в 6,1 миллиарда долларов.

Он также отметил, что операция "Middle Strike" демонстрирует высокую эффективность. За этот период украинские военные поразили 7 028 объектов противника.

Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, артиллерия выполнила более 456 тысяч огневых задач, ракетные войска нанесли более 1 140 ударов, авиация Воздушных сил – более 1 100, а подразделения поддержки – около 1 400.