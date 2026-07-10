Також успішні результати Сили оборони демонструють високі результати в ураженні техніки. Нещодавно стало відомо про спецоперацію "Ашан", у ході якої наші військові атакували 1180 російських цілей. Завдяки цьому було підірвано наступальні можливості ворога.

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Скільки російських окупантів ліквідовано з початку великої війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія на 10 липня 2026 рік втратила:

особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб;

танків – 12 108 (+1);

бойових броньованих машин – 24 912 (+6);

артилерійських систем – 45 680 (+52);

РСЗВ – 1 923 (+1);

засоби ППО – 1 481 (+2);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868);

крилаті ракети – 4 887 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339);

спеціальна техніка – 4 402 (+0).

Втрати ворога на 10 липня 2026 рік / Фото Генштаб

Нагадаємо, на саміті НАТО в Анкарі Володимир Зеленський озвучив кількість окупантів, яку Україна знищує щомісяця. Це близько 30 тисяч осіб.

Що відомо про останні успішні влучання Сил оборони по ворогу?

Сили оборони України за останні чотири доби уразили 36 російських суден в Азовському та Чорному морях. Під удари потрапили танкери тіньового флоту, суховантажі, пором і буксир, які перевозили бензин до окупованого Криму.

8 липня Повітряні сили України збили російський винищувач Су-35 на східному напрямку. Третій армійський корпус опублікував відео ураженого літака. Су-35 – один із головних багатоцільових винищувачів Росії.

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російську реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на Гуляйпільському напрямку. Вартість ураженої РСЗВ перевищує 15 мільйонів доларів.