Третій армійський корпус показав відео ураженого борта.

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Кадри збитого Су-35

Су-35 ПС ЗСУ збили на східному напрямку.

Російський винищувач Су-35 тліє у смузі відповідальності Третього армійського корпусу!
– написали у 3 АК та привітали Повітряні сили України з успішним ураженням.

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Обережно, нецензурна лексика! Збитий Су-35: дивіться відео

Збитий літак вважається одним з основних винищувачів, що перебувають на озброєнні російської армії. Він створювався для перехоплення та знищення повітряних цілей як у далеких, так і у ближніх повітряних боях, а також для ураження наземних та надводних об'єктів військ.

Його розробка велася досить довго – ще з 80-х.

Основні характеристики:

  • довжина – 21,9 метра,
  • висота – 5,9 метра,
  • розмах крила – 14,7 метра,
  • максимальна швидкість – 2500 кілометрів за годину,
  • максимальна дальність польоту – 3600 кілометрів,
  • бойове навантаження – 8 тонн,
  • двигун – турбореактивний двоконтурний з форсажною камерою та керованим вектором тяги,
  • ресурс літака – 6000 годин,
  • екіпаж – одна людина.

Нагадаємо, що 8 липня Росія також зазнала втрат у флоті. "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС за ніч – мінус дев'ять танкерів в Азовському морі.