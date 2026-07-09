Третий армейский корпус опубликовал видео с поврежденным самолетом.

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Кадры сбитого Су-35

Су-35 ВВС ВСУ сбили на восточном направлении.

Российский истребитель Су-35 тлеет в зоне ответственности Третьего армейского корпуса!

– написали в 3 АК и поздравили Воздушные силы Украины с успешным поражением.

Внимание, нецензурная лексика! Сбитый Су-35: смотрите видео

Сбитый самолет считается одним из основных истребителей, находящихся на вооружении российской армии. Он создавался для перехвата и уничтожения воздушных целей как в дальних, так и в ближних воздушных боях, а также для поражения наземных и надводных объектов противника.

Его разработка велась довольно долго – еще с 80-х годов.

Основные характеристики:

длина – 21,9 метра,

высота – 5,9 метра,

размах крыла – 14,7 метра,

максимальная скорость – 2500 километров в час,

максимальная дальность полета – 3600 километров,

боевая нагрузка – 8 тонн,

двигатель – турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой и управляемым вектором тяги,

ресурс самолета – 6000 часов,

экипаж – один человек.

Напомним, что 8 июля Россия также понесла потери во флоте. "Мадяр" поразил результатами работы СБС за ночь – минус девять танкеров в Азовском море.